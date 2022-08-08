Аспиликуэта рассказал о причинах срыва трансфера в «Барселону»

Капитан остался в Лондоне еще на 2 года.

«Переговоры с «Барсой» действительно были. После клубного чемпионата мира в феврале, когда «Челси» выиграл этот трофей и я стал первым игроком в истории клуба, выигравшим все возможные кубки на клубном уровне, я подумал, что, возможно, пришло время вернуться в Испанию. Я хотел получить новые вызовы и мотивацию двигаться дальше», — сказал Сесар Аспиликуэта Натану Гиссингу.

«Барселона» упустила Аспиликуэту из-за того, что не смогла вовремя завершить сделку — испанец хотел, чтобы его будущее было решено до начала сезона Премьер-лиги.

32-летний футболист продлил контракт с «Челси» на 2 года.

Директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил, что Сесар Аспиликуэта мог перейти в клуб.

«У нас была договоренность с Аспиликуэтой о контракте, но «Челси» отказался его продать. У «Барселоны» есть иные варианты усиления этой позиции, но называть имена я не могу», – сказал Алемани.

Теперь «Барса» может пригласить на позицию правого защитника игрока дортмундской «Боруссии» Тома Менье. «Барселона» связывалась с немецким клубом еще зимой, сделав запрос по аренде игрока с обязательным выкупом, но «Боруссия» ответила отказом.

Судьба трансфера в это трансферное окно будет зависеть от стоимости защитника. «Барса» не хочет платить слишком много. Если «блауграна» подпишет Менье, то команду может покинуть Серджиньо Дест. Изначально «Барса» планировала продать американского футболиста после трансфера Аспиликуэты.