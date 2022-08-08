«Барса» начала угрожать Де Йонгу, чтобы он снизил зарплату - хотят связать его контракт с уголовным делом против Бартомеу. Что?!😱

The Athletic утверждает, что клуб может попробовать аннулировать соглашение с Френки.

«Барселона» сообщила Де Йонгу, что его контракт может быть частью разбирательств по уголовному делу и впоследствии пересмотрен или даже аннулирован.

Ранее компания DIS подала иск против футболиста «ПСЖ» Неймара, его родителей, бывших президентов «Барселоны» Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывшего директора «Сантоса» Одилио Родригеса.

DIS и прокуратура считают, что при переходе Неймара в «Барсу» игрок и его отец подписали два фиктивных контракта с клубом. Компания в 2016 году назвала это «нарушением свободной конкуренции на трансферном рынке».

Прокуратура требует приговорить Неймара к двум годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 10 миллионов евро. DIS также просит приговорить Роселя, который в период сделки был президентом «Барселоны», и Бартомеу, вице-президента «блауграны» на тот момент, к 8 годам заключения. Государственное обвинение запросило для Роселя 5 лет тюрьмы.

7 судебных заседаний по этому делу пройдут с 17 по 31 октября 2022 года.

«Барселона» сообщила Френки де Йонгу, что его текущее соглашение с «Блауграной» связано с преступной деятельностью, которой занимался во время своего правления Хосеп Марияи Бартомеу, утверждает Дэвид Орнштейн из The Athletic.

Контракт «предоставляет основания для судебного иска» против причастных, включая самого Де Йонга. Клуб хотел бы аннулировать его и вернуться к «старым» условиям контракта голландца.

Такое давление со стороны клуба может заставить игрока пойти на сокращение зарплаты или покинуть клуб, хотя Жоан Лапорта утверждает, что здесь нет места вымогательству.