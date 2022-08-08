Маркос Алонсо все-таки переходит в «Барсу». Стали известны детали будущего трансфера

«Барселона» очень скоро завершит сделку с Маркосом Алонсо», — заявил инсайдер Фабрицио Романо.

Романо добавляет, что переговоры находятся на завершающей стадии и «это всего лишь вопрос деталей». Окончательный гонорар за левого защитника составит менее 10 миллионов евро.

Таким образом, Алонсо, скорее всего, покинет «Челси» до конца недели.

«Челси» уже нашел замену Алонсо, заполучив на «Стэмфорд Бридж» 24-летнего Марка Кукуреллу, который на семь лет моложе воспитанника «Барселоны».

«Синие» по-прежнему активны на трансферном рынке, и Тухель четко заявил, что «Челси» необходимо подписать молодого защитника и усилить свою атаку с помощью качественного нападающего. При этом «Челси» не отпустил в Каталонию своего капитана Аспиликуету – возрастной защитник планировал перейти в «Барсу» вместе с Алонсо.