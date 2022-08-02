Обновленный список зарплат игроков «Барселоны» ошеломляет

Всем известно, с какими финансовыми проблемами недавно столкнулась «Барселона», однако это не помешало клубу летом потратить кучу денег на новых игроков. Согласно информации испанского новостного агентства Sport, годовой отчет «Барселоны» показал, что их общий долг вырос до огромных 1,173 миллиарда евро.

На сегодняшний день клуб бесплатно подписал Кессиэ и Кристенсена. Также каталонцы раскошелились, потратив в сумме 140 миллионов фунтов стерлингов на трансферы Роберта Левандовского из мюнхенской «Баварии», Жюля Кунде из «Севильи» и Рафиньи из «Лидс Юнайтед».

Что касается доходов, то от продажи игроков клуб получил в общей сложности 23,4 миллиона фунтов стерлингов, причем большая часть этой суммы поступила от трансфера Филиппе Коутиньо в «Астон Виллу».

Многие задаются вопросом, откуда у «Барсы», погрязшей в долгах, столько денег? Отвечаем.

Если коротко, клуб продал большую часть своих телевизионных прав, а сейчас «Барселона» работает над продажей части подразделения Barca Licensing and Merchandising, отвечающего за производство сувенирной продукции.

Причиной экономических проблем каталонцев в первую очередь являются непомерные зарплаты футболистов. Клубу даже пришлось просить игроков отсрочить выплату или пойти на сокращение зарплат, чтобы уменьшить расходы.

Ресурс Capology составил рейтинг 20-ти самых высокооплачиваемых игроков «Барселоны». Учитывая долги клуба, цифры, скажем мягко, ошеломляют.

Левандовски, недавно перебравшийся в Каталонию, занимает четвертое место в рейтинге, а возглавляет список голландский полузащитник Френки де Йонг, чей недельный доход составляет 470 156 фунтов стерлингов. Неудивительно, что клуб так сильно старается продать игрока этим летом.

А теперь взгляните на полный рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны»: