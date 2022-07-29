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«Кунде был согласен перейти в «Челси», но они слишком долго думали». Спортивный директор «Севильи» раскрыл подробности т

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Оказывается, английский клуб может винить только себя.

«В прошлый четверг у нас на руках было соглашение с «Челси» и игроком, — сказал спортивный директор «Севильи» Мончи по радио «Севилья».

«Когда все было решено и поступило хорошее предложение, переговоры были завершены. Вот тут и появилась «Барса».

 «В первый раз они («Барселона») связались с нами в прошлый понедельник, это был Матеу Алемани.

Кунде уже согласился на переход в «Челси». Но в клубе [«Челси»] они колебались и сказали, что хотят подождать.

Это ожидание затянулось,они слишком долго думали, когда появилась «Барса». Правда, позже «Челси» хотел вернуться в переговоры, но предложение «Барсы» было явно лучше», — заключил Мончи.

«Севилья» получит 50 миллионов евро за Кунде и еще 5 миллионов евро в качестве бонусов.

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