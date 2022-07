🎥Во время Класико стадион скандировал «Шакира», когда Пике касался мяча

Прошло уже около двух месяцев с того момента, как Пике и Шакира объявили о расставании, а фанаты до сих пор не могут успокоиться.

Во время Эль-Класико, в котором «Барселона» победила со счетом 1:0, стадион «Аллегиант» в Вегасе скандировал «Шакира, Шакира» каждый раз, когда Жерар касался мяча.

Об этом сообщил журналист Тони Хуанмарти в своем Твиттере.

Grita ‘Shakira, Shakira’ el Allegiant Stadium casi cada vez que Piqué toca el balón — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) 24 июля 2022 г.

Послушайте сами:

При этом интересно, что кричали как фанаты «Барсы», так и «Реала». Футбольные болельщики и простые обыватели поддерживают Шакиру в конфликте с Пике. Слухи об изменах Жерара отталкивают от защитника даже поклонников «Барсы».

В Латинской Америке Жерара точно не ждут, особенно в Колумбии, на родине Шакиры, где футболиста фактически объявили персоной нон грата. Вот как фанаты отреагировали на крики в сторону Пике:

Бедный Жерар! Кажется, эта история будет еще долго его преследовать.