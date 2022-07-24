«И это самый быстрый защитник АПЛ?»: Араухо уничтожил Рюдигера сумасшедшим забегом в Класико. Фанаты в восторге

Рональд Араухо запомнился всем зрителям Класико.
Мало того, что уругваец в очередной раз отлично справился с Винисиусом, он еще успел поиздеваться над Антонио Рюдигером, который известен своей скоростью.
Араухо одним забегом просто уничтожил Рюдигера, заставив немца глотать пыль. Взгляните:
Right back / Right winger 🔥 @RonaldAraujo_4 #ElClásico 🇺🇸 pic.twitter.com/QAPChiyJSk— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июля 2022 г.
Фанаты «Барселоны» в восторге от Араухо, вот самые забавные комментарии:
«Говорили, что Рюдигер был самым быстрым защитником в Премьер-лиге... Араухо на это ответил: "Поймай меня, если сможешь"».
«Араухо, уничтожающий Рюдигера, – это не то, чего я ожидал от сегодняшнего дня, но я приму это».
«Рональд Араухо властвует на правом фланге, и никто ничего не может с этим сделать».
«Араухо преподал Рюдигеру урок».
Рюдигеру такой расклад вещей явно не понравился.
В концовке первого тайма, уже после гениального забега Араухо, Рональд и Антонио вновь столкнулись. На этот раз не в футбольном смысле. Игроков пришлось долго разнимать:
Rudiger really thought he had a chance against Araujo 💀💀💀 pic.twitter.com/Iy2iQyPk9f— Ziad is NOT in pain (@Ziad_EJ) 24 июля 2022 г.
Этот эпизод тоже позабавил фанатов:
«Рюдигер действительно думал, что у него есть шансы против Араухо».
«Момент, когда Рюдигер понял, что Араухо не обычный защитник АПЛ, которого можно так просто напугать».
The moment Rudiger realized that Araujo is not a regular premier league defender you can bully #ElClasico pic.twitter.com/CZBWNHzkJ6— H A R R I S O N (@mornyharrisonn) 24 июля 2022 г.
«Рюдигер возомнил себя Рамосом».
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