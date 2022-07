«И это самый быстрый защитник АПЛ?»: Араухо уничтожил Рюдигера сумасшедшим забегом в Класико. Фанаты в восторге

Рональд Араухо запомнился всем зрителям Класико.

Мало того, что уругваец в очередной раз отлично справился с Винисиусом, он еще успел поиздеваться над Антонио Рюдигером, который известен своей скоростью.

Араухо одним забегом просто уничтожил Рюдигера, заставив немца глотать пыль. Взгляните:

Right back / Right winger 🔥 @RonaldAraujo_4 #ElClásico 🇺🇸 pic.twitter.com/QAPChiyJSk

Фанаты «Барселоны» в восторге от Араухо, вот самые забавные комментарии:

«Говорили, что Рюдигер был самым быстрым защитником в Премьер-лиге... Араухо на это ответил: "Поймай меня, если сможешь"».

«Араухо, уничтожающий Рюдигера, – это не то, чего я ожидал от сегодняшнего дня, но я приму это».

«Рональд Араухо властвует на правом фланге, и никто ничего не может с этим сделать».

«Араухо преподал Рюдигеру урок».

Рюдигеру такой расклад вещей явно не понравился.

В концовке первого тайма, уже после гениального забега Араухо, Рональд и Антонио вновь столкнулись. На этот раз не в футбольном смысле. Игроков пришлось долго разнимать:

Rudiger really thought he had a chance against Araujo 💀💀💀 pic.twitter.com/Iy2iQyPk9f

Этот эпизод тоже позабавил фанатов:

«Рюдигер действительно думал, что у него есть шансы против Араухо».

«Момент, когда Рюдигер понял, что Араухо не обычный защитник АПЛ, которого можно так просто напугать».

The moment Rudiger realized that Araujo is not a regular premier league defender you can bully #ElClasico pic.twitter.com/CZBWNHzkJ6