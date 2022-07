«Барселона» развлекается в США: тренируются с «Хит», ныряют в океан, а Левандовски танцует хип-хоп

Турне явно не только для тренировок устроили.

Недавно игроки уже поиграли в американский футбол с «Дельфинами», но уже успели побывать и на баскетбольной площадке - Торрес и Ко пришли в гости к «Майами Хит».

В это время Фати с Депаем исследовали пляжи Майами.

Video: Memphis, De Jong, Dembélé and Ansu having fun in Miami. [ig: memphisdepay] #fcblive 🌴 pic.twitter.com/H7S7lnKDax