🤯 Руководство «Барсы» хочет лишить Тер Стегена звания капитана. Уже решили, кому отдадут повязку

Кажется, после подписания соглашения с Жоаном Гарсией расставание с Тер Стегеном – одна из главных задач «Барселоны» на летнее трансферное окно. Когда к каталонцам присоединился новый вратарь, Деку не стал прямо комментировать будущее Марка-Андре:

«Мне не нужно разговаривать с Тер Стегеном. Моя обязанность – построить лучшую возможную команду для тренера. Это не моя забота. Я очень уважаю Марка, но с Жоаном нам пришлось принять решение для настоящего и будущего. Решать придется тренеру».

Как передает Marca, с немецким голкипером связался «Монако», но монегаски получили отказ: Тер Стеген заявил, что намерен остаться в «Барселоне». Клубу желания вратаря известны, но руководство надеется, что немец все же примет одно из предложений.

Похоже, Марк-Андре при любых раскладах рискует потерять статус капитана. По сведениям журналиста Фернандо Поло, часть руководства считает, что немца нужно лишить капитанской повязки, даже если он решит остаться в команде.

Сообщается, что судьба повязки находится в руках у Ханси Флика. Первый капитан – важная фигура, поскольку именно он является мостом между тренерским штабом и командой. Если первым номером выберут не Тер Стегена, будет странно, что статус капитана останется за ним. Руководство хочет, чтобы Флик последовал примеру Пепа Гвардиолы в «Ман Сити» и сам выбрал капитана, а не оставлял столь важный выбор за подопечными.

У правления есть идеальный кандидат на роль первого капитана – это Иньиго Мартинес, в его пользу говорят опыт, влияние на одноклубников и хорошие отношения с Фликом. Сейчас Тер Стеген остается первым капитаном «блауграны», следом идут Рональд Араухо, Френки Де Йонг, Рафинья и Педри.

Будет справедливо забрать повязку у Марка-Андре?

Ультиматум тер Стегена – два условия. Его просто невозможно понять