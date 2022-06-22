Деку, Лапорта и Это’о в Барселоне - одна из причин встречи стала известна

Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это’о находится в столице Каталонии для дачи показаний в суде по обвинению в налоговом мошенничестве, за которое он получил 22 месяца тюремного заключения. Вчера футболист опубликовал в своих социальных сетях фотографию с бывшим товарищем по команде Деку, Жоаном Лапортой и Алехандро Эчеваррией.

Это могла бы быть просто встреча друзей, если бы Деку не представлял интересы Рафиньи – главной трансферной цели «Барселоны».

По информации Mundo Deportivo, Деку видит «Барселону» приоритетным направлением для своего подопечного, другие клубы, претендующие на Рафинью, требуют скорейшего ответа, чтобы планировать сезон. А футболист пока не получил окончательного подтверждения от «Барсы», сможет ли клуб подписать его. В этом причина приезда Деку в столицу Каталонии на встречу с руководством «сине-гранатовых».