Самюэль Это'о приговорен к 22 месяцам тюрьмы условно

Испанский суд приговорил Самюэль Это′О к 22 месяцам тюрьмы условно.

Бывший игрок «Барселоны» признал себя виновным в налоговом мошенничестве. Он утаил от испанской казны €3,872,62 в период с 2006 по 2009 год, когда играл за «Барселону».

Это не задекларировал налог от передачи прав на его изображение «Барселоной» спортивному бренду Puma.

Это'О обвинил в уклонении от уплаты налогов своего бывшего агента Хосе Марию Месалеса, который также был приговорен к одному году лишения свободы условно.

В заявлении в суде Это'О назвал Месалеса отцом.

«Это мой отец позаботился о том ребенке, которым я был тогда», — сказал Это'О.

«Я собираюсь заплатить, но я всегда делал то, что мой отец говорил мне, что я должен был делать».

Футболиста обязали выплатить штраф в размере 1,5 миллиона евро. Его представитель выплатит 905 тыс. евро.