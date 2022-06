Агуэро впервые сыграл в футбол с момента завершения карьеры из-за проблем с сердцем

Появились кадры, как Серхио Агуэро впервые играет в футбол с момента объявления о завершении карьеры после того, как ему поставили диагноз «сердечная аритмия».

В декабре 2021-го Агуэро со слезами на глазах объявил, что больше не вернется на поле: из-за проблем с сердцем закончил в 33 года. Но теперь появилась надежда на его возвращение в футбол – об этом говорит сам Кун.

«ФИФА относится ко мне уже как к легенде, но вчера я думал о том, что мог бы вновь выйти на поле. Врачи сказали мне воздержаться от футбола в течение 5-6 месяцев, но я уже хочу тренироваться. Мне звонили из «Интер Майами», я отказался», – заявил Агуэро для аргентинского телеканала TyC Sports.

Также Серхио говорил, что хочет еще сыграть за сборную на ЧМ.

Похоже, он и правда в неплохой форме:

Here’s @aguerosergiokun playing ball over at Stadio in Miami [@RiverMiami] pic.twitter.com/MET9tVm8zC