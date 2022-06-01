«В «Барселоне» должны играть лучшие»: Эрик Гарсия комментирует слухи о трансфере Бернарду Силвы

«Бернарду Силва – отличный футболист. Он невероятно талантлив. Он может играть на разных позициях, очень мало игроков похожи на него», - отметил Эрик Гарсия в интервью Mundo Deportivo.

«Я люблю его, как человека и восхищаюсь им, как игроком. Он невероятен».

«Я всегда говорил, что лучшие должны играть за «Барселону». Очевидно, что Бернарду один из лучших футболистов. Но я не знаю, какая у него ситуация с контрактом и не могу ее комментировать».

Бернарду Силва может заменить Френки Де Йонга в «Барселоне». Эрик Гарсия играл с Силвой в «МанСити» с 2019 по 2021 год.