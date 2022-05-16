Тухель подтвердил переход Кристенсена в «Барселону»

«Это одна из грустных вещей, которые произойдут этим летом. Андреас очень талантлив, но я должен сказать вам, что мы его теряем», — сказал тренер «Челси» Томас Тухель об Андреасе Кристенсене.

«Клуб говорил с ним, и мы понимаем и уважаем его решение уйти, мы не можем его удерживать», — добавил Тухель.

По словам Фабрицио Романо, Кристенсен подписал контракт с «Барселоной» и в следующем сезоне будет выступать за «блауграну».

Датский защитник решил не играть за «Челси» в финале Кубка Англии.