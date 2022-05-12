Эрик Гарсия получил травму и готов к операции

«Барселона» подтвердила, что Эрик Гарсия получил травму большого пальца.

Теперь игроку предстоит операция.

В заявлении клуба говорится: «Эрик Гарсия повредил большой палец правой руки и нуждается в операции. Доктор Хавьер Мир проведет операцию в пятницу под наблюдением медицинских служб ФК «Барселона».

«После завершения операции будет сделано новое медицинское заявление».

Похоже, защитник получил травму на тренировке. Он мог пропустить игру с «Хетафе» в воскресенье, хотя в клубе это не подтвердили.