Зарплата в размере 13 млн евро : «Барса» достигла соглашения с Аспиликуэтой

«Барселона» достигла соглашения о подписании Сезара Аспиликуэта из «Челси» в конце сезона, сообщает Diario AS.

Предположительно, капитан «Челси» будет получать от каталонского клуба 13 миллионов евро в год, а также получит подписной бонус, если перейдет в клуб в качестве свободного агента.

Он подпишет контракт на 2 года. Также есть возможность продлить его еще на год.

Аспиликуэта был одним из ключевых игроков «Челси», дважды выиграв Лигу чемпионов, Премьер-лигу и множество других титулов.

С момента прихода в «Челси» в 2012 году 32-летний игрок провел за клуб 471 матч.