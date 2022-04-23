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«Я подумал, какой раздражающий игрок»: Люк де Йонг назвал звезду «Барсы», которая ему раньше не нравилась

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«Когда я впервые столкнулся с Бускетсом, когда выступал в «Севилье», я подумал: какой раздражающий игрок. Теперь я думаю, что он лучший капитан и отличный человек», — сказал Люк де Йонг NOS.

Серхио Бускетса часто называют самым сложным игроком «Барсы», против которого приходится играть. Даже в свои 33 года полузащитник остается костяком команды «сине-гранатовых», поскольку каталонцы страдают без него на поле.

Кроме того, Бускетс, безусловно, входит в число самых высоких игроков «Барселоны» наряду с Люком. Неудивительно, что у голландца были проблемы во время противостояния с ним.

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