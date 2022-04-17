«Я доверяю Ленгле»: Хави о загадке с центральным защитником

«Барселона» без Рональда Араухо и Жерара Пике выйдет на матч с «Кадисом». Самуэль Умтити также травмирован.

Либо Клеман Ленглет, либо Оскар Мингеза станут партнерами Эрика Гарсии в защите «Барсы» в понедельник.

Французский защитник заработал пенальти после того в драматической победе каталонцев над «Леванте». Но Хави уверен, что центральный защитник преуспеет, если сыграет с «Кадисом».

«Я очень доверяю Ленгле… Я верю во всех, потому что все хорошо и самоотверженно тренируются», — сказал босс на пресс-конференции.