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«Барселона» приняла решение о будущем Люка де Йонга

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«Барселона» приняла решение не продлевать контракт с Люком де Йонгом, сообщает Ферран Корреас.

Ожидается, что голландский нападающий вернется в «Севилью», которая сделает ставку на его форму и продаст его летом.

Люк де Йонг забил 7 голов в 24 матчах за «Барселону».

В игре против «Айнтрахта» 31-летний футболист вышел со скамейки запасных и  заработал для «Барсы» пенальти.

Однако с такими игроками, как Фати, Мемфис, Обамеянг и Ферран Торрес, «Барса» чувствует, что у них достаточно нападающих.

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