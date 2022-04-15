«Барселона» приняла решение о будущем Люка де Йонга

«Барселона» приняла решение не продлевать контракт с Люком де Йонгом, сообщает Ферран Корреас.

Ожидается, что голландский нападающий вернется в «Севилью», которая сделает ставку на его форму и продаст его летом.

Люк де Йонг забил 7 голов в 24 матчах за «Барселону».

В игре против «Айнтрахта» 31-летний футболист вышел со скамейки запасных и заработал для «Барсы» пенальти.

Однако с такими игроками, как Фати, Мемфис, Обамеянг и Ферран Торрес, «Барса» чувствует, что у них достаточно нападающих.