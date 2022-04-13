«Барселона» готова договориться о трансфере Аспиликуэты

«Барселона» постарается начать переговоры с новыми владельцами «Челси» о Сезаре Аспиликуэте, сообщает издание Marca.

Испанец остается реальным вариантом для «Барсы», и достижение личного соглашения не будет проблемой.

Каталонцы хотели подписать универсального защитника бесплатно, но теперь им придется заплатить комиссию за трансфер, поскольку его контракт был автоматически продлен до 2023 года.

В этом сезоне 32-летний футболист провел за «Челси» 37 матчей, забив два гола и отдав три результативные передачи. Хави нравится Аспиликуэта, так как он может играть на всех трех позициях в защите.