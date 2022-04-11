Два победных гола: статистика показывает, насколько важен Люк де Йонг для «Барсы»

Судя по статистике, в этом сезоне Люк де Йонг был жизненно важной частью «Барселоны».

Голландец дважды забивал победный гол за «Барселону» — против «Мальорки» и против «Леванте» прошлой ночью на 92-й минуте.

Он также забил на 96-й минуте, заработав «Барсе» очко в матче с «Эспаньолом» и первый гол против «Гранады».

Люк Де Йонг также сравнял счет с «Мадридом» в Суперкубке.

Таким образом, согласно статистике Opta, 31-летний нападающий заработал для «Барсы» семь очков в Ла Лиге благодаря своим жизненно важным голам.