Луук де Йонг объяснил, каково это слышать, как болельщики «Барселоны» скандируют твое имя

«То, что болельщики кричат «Люк, Люк, Люк», когда я выхожу на поле, каждый раз вызывает у меня мурашки по коже», — сказал Люк де Йонг Ziggo Sport.

«Все начинается с разминки, это красиво. Я могу гордиться тем, что изменил свою ситуацию в команде, и что болельщики поддерживают меня».

Болельщики «Барселоны» были довольны Люком де Йонгом в январе и скандировали его имя всякий раз, когда он выходил на поле.

Однако приход Обамеянга ограничил игровое время голландского нападающего.

Люк забил 5 голов в Ла Лиге в 15 матчах этого сезона.