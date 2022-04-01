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Луук де Йонг объяснил, каково это слышать, как болельщики «Барселоны» скандируют твое имя

Люк де Йонг Люк де Йонг
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«То, что болельщики кричат «Люк, Люк, Люк», когда я выхожу на поле, каждый раз вызывает у меня мурашки по коже», — сказал Люк де Йонг Ziggo Sport.

«Все начинается с разминки, это красиво. Я могу гордиться тем, что изменил свою ситуацию в команде, и что болельщики поддерживают меня».

Болельщики «Барселоны» были довольны Люком де Йонгом в январе и скандировали его имя всякий раз, когда он выходил на поле.

Однако приход Обамеянга ограничил игровое время голландского нападающего.

Люк забил 5 голов в Ла Лиге в 15 матчах этого сезона.

 

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