Хави похвалил Лангле, когда он принял решение о будущем в «Барселоне»

Клеман Лангле решил остаться и бороться за свое место в основном составе «Барселоны».

Хави похвалил защитника за его трудолюбие и профессионализм, сообщает Mundo Deportivo.

Однако статистика Лангле в «Барсе» плачевная. Он появился только в 18 из 41 матча и почти не играл при Хави.

Ситуация для француза становится все хуже: «Барса» почти договорилась с Андреасом Кристенсеном, а появление в команде Сесара Аспиликуэты также весьма вероятно.

Ленгле может покинуть «Барсу» в конце сезона или в январе 2023 года. Срок действия его текущего контракта истекает в 2026 году.