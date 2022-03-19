7 игроков «Барселоны», которые могут сыграть в своем последнем Класико

Участие в Класико является одним из самых ярких моментов в карьере любого игрока, когда-либо выступавшего за «Барселону» или «Мадрид».

Вот игроки «Барсы», которые завтра могут сыграть в последнем для себя Класико:

Усман Дембеле

Дембеле, скорее всего, покинет «Барсу» в конце сезона, когда истечет срок его контракта.

Люк де Йонг

Люк де Йонг неудачно стартовал в «Барселоне», но в начале года заметно укрепил свои позиции. Тем не менее, «Барса» отпустит его летом.

Мартин Брейтуэйт

Брейтуэйт не играл за «Барселону» с тех пор, как вернулся после травмы в январе. Поскольку с января в лиге он сыграл всего 10 минут, это, вероятно, последний раз, когда Брейтуэйт появляется в Класико.

Мемфис Депай

Мемфис привлекает внимание английских клубов, и ходят слухи, что «Барса» заработает на нем. Голландец также может быть вынужден уйти из-за нехватки игрового времени. Следовательно, больше никакого Класико.

Нето

Нето недоволен своим количеством игрового времени в «Барсе». Вполне вероятно, что он уйдет в конце сезона, а Пенья вернется, чтобы заменить его.

Клемент Лангле

Лангле — еще один игрок, который хочет уйти из-за нехватки игровых минут под руководством Хави.

Рики Пуч

Пуч неплохо проявил себя, но недоверие Хави означает, что он может появиться в своем последнем Класико.

Такие игроки, как Серджи Роберто и Самуэль Умтити, также должны быть включены в этот список, но из-за травмы они даже не могут попасть в состав.