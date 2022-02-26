Агент высказался о будущем Деста в «Барселоне»

Ранее была информация, что в услугах Деста заинтересована мюнхенская «Бавария».

«Барселона» хотела видеть его у себя больше, я даже не уверен, насколько сильно его хотела «Бавария».

Клубы постоянно звонят по поводу игроков, но это не значит, что они заинтересованы в них. Предложение от «Баварии»? Его не было, именно поэтому он ушел в «Барселону», — цитирует агента Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне испанской Примеры Дест принял участие в 15 матчах, в которых сделал три голевые передачи.