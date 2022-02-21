«Барселона» рассматривает возвращение своего воспитанника для усиления защиты

Испанская «Барселона» может подписать защитника «Бенфики» Алехандро Гримальдо для усиления левого фланга обороны. Об этом сообщает Fichajes.

По сведениям источника, воспитанник клуба может стать для «Барселоны» альтернативой защитника «Валенсии» Хосе Гайя, чей переход может быть осложнён из-за конкуренции команд в чемпионате Испании.

26-летний Гримальдо находился в структуре «Барселоны» с 2008 по 2016 год.

В нынешнем сезоне футболист в 35 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал семь голевых передач. Контракт Гримальдо истекает в 2023 году.