Фабрицио Романо рассказал о предложении «Барсы» Аспиликуэте

«Барселона» обратилась к Сесару Аспиликуэте, который скоро получит статус свободного агента, утверждает главный инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонцы предложили 32-летнему футболисту двухлетний контракт с возможностью продления на третий год.

Контракт защитника с «Челси» истекает этим летом, и он его пока не продлевал.

«Синие» рискуют потерять его бесплатно.

Несколько дней назад Аспиликуэта привел «Челси» к победе на Клубном чемпионате мира, продемонстрировав отличную тактику, которая помогла Каю Хаверцу забить в финале.