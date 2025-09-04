Доннарумма о переходе в «Ман Сити»: «Гвардиола очень хотел меня видеть, и это льстило мне. Горжусь тем, что мной заинтересовался такой престижный клуб»
Джанлуиджи Доннарумма высказался о переходе в «Манчестер Сити».
Итальянский вратарь подписал пятилетний контракт с «горожанами» перед закрытием трансферного окна. Англичане заплатили «ПСЖ» 30 миллионов фунтов за игрока.
«Честно говоря, в последние несколько дней я почувствовал влияние своего положения, но продолжал усердно тренироваться.
Я всегда был спокоен и с нетерпением ждал перехода в «Сити», потому что они очень хотели меня видеть, Гвардиола очень хотел меня видеть, и это льстило мне.
Я горжусь тем, что мной заинтересовался такой престижный клуб, как «Сити», я взволнован и счастлив», – сказал Доннарумма.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
