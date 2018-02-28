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    Стадион хихонского «Спортинга» переименуют в честь Кини

    Теги Барселона Кини Спортинг Хихон

    Стадион "Спортинга" "Эль Молиньон" будет переименован в честь бывшего нападающего хихонской команды Кини. Арена получит название "Эстадио де Эль Молиньон Энрике Кастро Кини".

    Экс-футболист скончался вчера на 69-м году жизни от сердечного приступа. Кини 5 раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании, является 8-м бомбардиром в истории примеры. На его счету 219 голов, он провел 448 матчей в высшей испанской лиге.

    Кини выступал за хихонский "Спортинг" в 1968-1980 годах и в 1984-1987 годах. Помимо этого, он играл за "Барселону" в 1980-1984 годах.

    Кини

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