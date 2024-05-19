Минусуйте сколько угодно, но подкаст Леброна – это очень слабо

Подкаст Леброна Джеймса не должен был быть обычным подкастом спортсмена. Примерно каждый второй игрок в НБА параллельно ведет собственное шоу, и появление главной звезды лиги на этом рынке обещало стать революционным: необязательно по размеру аудитории, но по тому, как оригинально смотрит на игру человек, которого в течение последнего десятилетия позиционировали как самого умного баскетболиста всех времен.

Это не преувеличение.

Перед выпуском Джеймс заявил о себе как о спасителе баскетбола.

«Мне казалось, что мы теряем суть игры, настоящий смысл, лежащий в основе игры, что необходимо объяснить молодежи, что вообще такое баскетбол . Я смотрю на то, что происходит на телевидении каждый день, на все эти бесконечные сравнения. «Кто лучше? Как это отражается на вашем наследии? Как бы он играл в 50-е? Или чувак в 50-х, как бы он играл в нулевых?» Это все плохо для молодежи. Естественно, такое можно услышать, если вы пойдете в барбершоп, но вы же слышите такое каждый день на национальном телевидении». Мне показалось, что аудитории необходим другой подход, чтобы понять суть игры, объяснить, как я сам влюбился в эту игру.

У Джей Джея такое же отношение к баскетболу, очень интеллектуальное. Он тоже полюбил игру благодаря правильным вещам. Я планировал сделать нечто такое уже очень долго, но сейчас идеальное время».

Начинался подкаст все с того же: Леброн и Редик в течение 15 минут делали вид, будто вот-вот откроют убогим Америку – будто все остальные вокруг только и делают, что рассуждают о том, что Боб Кузи играл против сантехников и пожарников, что Джордан все выиграл благодаря тому, что в лигу пришли 90 левых чуваков, а те, кто играл до 1980-х, ничего бы не противопоставили современным терминаторам.

Ах, да, это все наговорил сам Редик...

Так вот, хотя многие великие и до этого приходили в медиапространство, чтобы научить людей правильному пониманию баскетбола (Ред Ауэрбах и Пит Маравич учили фундаментальным основам, Кобе Брайант разбирал технические навыки и приемы, многие бывшие игроки и тренеры НБА регулярно анализируют комбинации и особенности тактики), подкаст с высокопарным названием «Mind the Game» мог бы стать важной точкой – предложить необычные темы, показать, как еще можно обсуждать баскетбол, как минимум, представить видение игры со стороны такого неординарного мыслителя, как Джеймс (тут нет иронии).

Подкаст Джеймса и Редика выстрелил: первый ролик собрал 3,8 млн просмотров (потом пошел на резкое снижение до 800 тысяч), отзывы исключительно положительные, оба ведущих кажутся широкой массе болельщиков баскетбольными гениями…

Штука в том, что такая реакция, скорее, обусловлена армией поклонников Леброна, которая хочет видеть своего кумира чаще, особенно если учесть, что плей-офф Западной конференции для него – это всегда прогулка по минному полю.

Раз мы на Sports.ru, здесь принято быть всем недовольным. Вы будьте недовольны в комментариях, я буду недоволен в этом тексте.

Вот 6 причин, по которым подкаст Леброна очень плох и в итоге не произвел никакой декларируемой революции в подкастном деле.

Подкаст Леброна – это испанский стыд

Создается ощущение, что вот как выглядит 70% подкаста Леброна: Джей Джей Редик с умным видом и дикой многословностью провозглашает прописные истины (в НБА начали бросать больше трехочковых, в НБА теперь бросают больше быстрых трехочковых, в НБА невероятно сложно защищаться, серия плей-офф решается в нескольких моментах… Охренеть, да кто бы мог подумать?!), а Леброн Джеймс с не менее важным видом пьет вино и бесконечно подтверждает: «Йеп, йеп»… Никто пока не сосчитал эти «йеп», но, очевидно, что если бы Леброн делал глоток после каждого «йеп», то к середине подкаста уже валялся бы под столом.

Если у вас не встает просто от вида того, как Леброн прикладывается к стакану и подкалывает приятеля (то есть ведет как самый обычный человек, за это подкасту плюс!), то вы от скуки начинаете размышлять о том, что именно здесь происходит.

Типичного для подкастов диалога здесь нет. Как такого интервью здесь тоже нет. Какой-то понятной структуры – тоже нет.

Выглядит все так.

Вот самый популярный спортсмен Америки. Ему сказали: от тебя ничего не требуется, можешь просто сидеть и бухать, как ты обычно делаешь по вечерам, когда отдыхаешь от родных и Дарвина Хэма – все будут только восхищаться и считать, какой ты грандиозно умный. Сплошные преимущества.

Есть блогер, который уже не знает, куда себя засунуть: Редик и на ESPN, и в своем подкасте, и в соседних подкастах, и в соцсетях. Здесь он использует популярность Леброна для того, чтобы проговорить то, что проговаривает в других местах, от соцсетей до телевидения. Все то же самое, только аудитория в 10-100 раз больше.

Все смотрится так, что встретились два взаимно заинтересованных персонажа, чтобы в очередной раз прокачать свою медийность.

В этом, естественно, нет ничего плохого, но подкаст – это всегда синергия, химия между участниками, которые взаимно заинтересованы не в том, чтобы их хвалили после подкаста, а взаимно заинтересованы в какой-то теме и с жаром ее обсуждают. Здесь же ничего подобного нет.

Так и невозможно понять, интересно ли вообще все это Леброну. Раз он в принципе участвует, то вроде бы да. Только зачастую ему нечего сказать по предлагаемому вопросу, кроме легендарного «йеп», а все направление беседы задает Джей Джей Редик. Не было ни одного раза, чтобы Джеймс не согласился с собеседником или направил дискуссию немного по иной траектории, он либо принимает подачи от Редика, либо подтверждает, что все так.

Так и невозможно понять, интересно ли Редику вообще мнение Леброна, а не только его присутствие. Настоящий ведущий подкаста шпарит по своим излюбленным банальным местам, рассказывает длинные истории из собственной жизни, а также в редких случаях переходит к «Вот мне интересно узнать у тебя…» и легко довольствуется первым попавшимся ответом. Это не интервью, где Редику были бы интересны все подробности и он бы пытался выжать их из собеседника. Его как будто устраивает полное отсутствие взаимодействия, опущенные детали, переписывание истории…

Из-за этого все это смотрится несколько невыносимо. Очевидно, что это не продукт двух сторон. Какой-то согласованности, которая является стержнем любого подкаста, тут чуть меньше, чем в интервью иноагента Дудя со Славой КПСС.

Подкаст Леброна – это неуважение к зрителям

Итак, есть два сильно небедных человека, один из которых заработал за карьеру миллиард долларов. И изначально очевидно, что благодаря их популярности их продукт соберет огромную аудиторию и вызовет резонанс по всему миру. Это Леброн Джеймс, это не проба пера в исполнении диванного блогера, подозревающего себя в гениальности.

По факту все делается на коленке.

Немало времени уходит на то, что Редик руками (!) рисует (!!) схемы на планшете (!!!).

В некоторых местах прикручена рябая запись моментов.

Одну шестую-пятую хронометража занимают максимально унылые попытки Редика объяснить на пальцах термины.

Возможно, для Редика и Леброна это откровение, но на Youtube, как трехочковых в НБА, баскетбольных каналов, в которых все те же термины, моменты, комбинации, схемы представлены с графикой, делающей просмотр для зрителя комфортным и понятным настолько, насколько это вообще возможно . При желании любой может погрузиться в баскетбол на любую доступную и желаемую глубину.

Так как возникала потребность в подкасте Леброна и Редика, очевидно, что все это каналы далеко не такие популярные. Но почему-то они могут себе позволить сделать полшага навстречу зрителям и раскошелиться на красивую графику.

Леброн и Редик декларируют, что их подкаст образовательный. Только оказывается, что а) это вообще не подкаст, потому что невозможно это лишь слушать, нужно смотреть, б) тут ничего не разжевывается и не объясняется досконально, люди, которые смотрят баскетбол, отмечают, что не всегда успевают за разбором моментов, с) все это подается «на отвали».

Выглядит немного странно. «Мы пришли делать революцию», а потом кормим людей малодоступными объяснениями на планшете. Все это в 2024 году, когда сгенерированная искусственным интеллектом копия Леброна Джеймса взрывает соцсети своими искренними интервью после сезона.

Понятно, что для фанов Леброна и «Космический джем 2» – это великий фильм, но остальным-то это за что?

Подкаст Леброна – это не подкаст Леброна

Знаете, что самое ценное в подкасте Леброна? Те редкие части, в которых он комментирует знаковые моменты плей-офф с собственным участием (попадание Рэя Аллена, суперкоманду «Хит», блок в серии с «Голден Стэйт») или рассказывает нечто из личного опыта (например, как он научился бросать трехочковые). Из шести часовых выпусков таких набралось на один час.

Иными словами ценность представляет примерно одна шестая подкаста.

Все остальное – это вообще не подкаст Леброна, а избыточное мнение Джей Джея Редика и его уточнение Леброном Джеймсом.

В этом загвоздка.

Вот уроки Пита Маравича , один из самых техничных игроков в истории баскетбола выпустил серию кассет, на которых выросло следующее поколение.

Вот уроки Мэджика Джонсона , на предшествующих им версиях выросло наше поколение.

Вот Кобе Брайант объясняет вещи, которые видит только один Кобе Брайант – что подправить в атаке Тейтуму, как должен защищаться Стеф Карри, почему Леброн не должен бояться сдваиваний.

Наверняка у Леброна, который так «любит баскетбол», имеется что-то свое, что он мог бы сообщить о баскетболе.

Только мы этого никогда не узнаем.

Все пространство заполняет Джей Джей Редик, кайфующий от собственной охрененности, интеллектуальности и уникальности.

И проблема не в том, что Редика вокруг слишком много. Он вещает из каждого утюга и здесь лишний раз не дает Леброну вставить «Йеп». И про его карьеру, и про Дока Риверса, и про то, как его хотели обоссать, все уже слышали миллион с хреном раз.

Проблема в том, что в сегодняшнем Редике мало что выдает бывшего баскетболиста. Он был первым игроком, задолго до Леброна, кто противопоставил себя старым медиа – вот, дескать, по ESPN только и могут, что клеймить чокеров и сравнивать Леброна и Джордана, а я, ###, рассказываю о том, как в реальности устроен баскетбол. Возможно, Редик действительно смотрится выигрышно на фоне Стивена Эй Смита, только рядом давно уже есть масса блогеров, которые выпускают такой же аналитический контент, не подстроенный под нарративы.

И невозможно выделить, чем именно Редик их превосходит.

У них больше данных. У них более глубокий анализ. У них нет ограничений в критике и похвале. У них есть графика и более четкие и понятные разборы. У них есть все же какие-то претензии на юмор и концептуальность, а не вот это занудство на десять минут с планшетом.

По сравнению с ними у Редика есть более-менее известное имя. Рядом с ним в его собственном подкасте появляются Некиас Данкан и Стив Джонс, и из этой троицы сложно выделить кого-то одного как бывшего профессионального спортсмена с каким-то недоступным для остальных знанием. Он повторяет все те же заходы, что повторяют все вокруг: трехочковые, комбинации, кризис студенческого баскетбола, открытый баскетбол, бла-бла…

Редик сегодня – обычный блогер, только с именем. В итоге личность Леброна и его неординарность просто вязнут в тех же темах, что обсуждают все вокруг, от детей, орущих на тренеров на Youtube, до журналистов The Athletic. Это не его подкаст: он не становится инфлюэнсером в стиле Дрэймонда Грина, чтобы выражать свое хлесткое, неоднозначное мнение по актуальным вопросам, он не становится медиаакулой в стиле Гилберта Аренаса, чтобы штамповать абсурдные набросы, он не становится Кобе Брайантом, чтобы заявлять собственное уникальное видение игры …

Уникальность подкаста Леброна исключительно в том, что он сидит с бокалом вина.

Можно сказать, что популяризация неограниченного потребления алкоголя дается Леброну с большим успехом, чем популяризация «правильного смотрения баскетбола».

Подкаст Леброна – повод поумничать, вот только получается не очень

В комментариях по всему свету раздаются панегирики Джеймсу и Редику. Какие они красавчики, интеллектуалы, профессора без диплома, настоящие ценители и знатоки игры.

Сложно сказать, откуда проистекает такое упорное мнение. Но, по всей видимости, такова часть замысла: Редик вываливает кучу терминов, Леброн по памяти восстанавливает комбинации 15-летней давности, оба осуждают работу тренеров в студенческом баскетболе и разглагольствуют о тенденции бросать больше трехочковых…

Мир замирает от такого мозгового штурма.

Чем тут восхищаться, не очень понятно. Игорь Сошников использует те же термины в своих текстах и огребает в комментариях: от секты «это же НБА, вы что, смотрите НБА?» – за то, что не переводит их на доступный уровень, от секты «Лев Толстой написал аж полкниги на великом русском языке» – за то, что все это можно выразить трехэтажными конструкциями на родном и могучем. Абсолютно любой баскетбольный блогер, за исключением самых ленивых, владеет этим нехитрым инструментарием, и как бы очевидно, что люди, всю жизнь проведшие в баскетболе, не могут все это не знать. Ничего сколько-нибудь сложного здесь нет. Правила баскетбола – это примерно по объему как правила дорожного движения.

Причем Редик обосрался и тут. К третьему выпуску он обнаружил, что вообще-то настоящие тренеры обозначают крестами защищающихся игроков, а не нулями, как он это делал до того. И это будущий главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс».

Гораздо интереснее – другое.

Последнее десятилетие Леброна Джеймса позиционировали как одного из главных умов в баскетболе – у него такая память, что он может восстановить происходящее в любой момент времени, он досконально изучал историю баскетбола, он дикий фанат игры и только и делает, что смотрит матчи.

За шесть подкастов выяснилось:

Леброн : «Рокетс» промазали 25 или 28 трехочковых. Сколько они там промазали? 27? И продолжали бросать?»

Серьезно?! Ты считаешь себя диким фанатом баскетбола, но не смотрел один из трех главных матчей последнего десятилетия? Такое откровение заслуживало бы полсотни минусов в комментариях на Спортсе…

Леброн – о том, как определить будущий талант:

«Знание истории Игры – знание о тех, кто играл до тебя, кто проторил тебе путь, понимание, почему ты вообще можешь жить своей мечтой – это не случилось бы без этих первопроходцев. Без Билла Расселла, который жил во времена Движения за гражданские права чернокожих, без Оскара Робертсона и того, с чем ему приходилось справляться. Моего выступления в НБА бы не случилось, если бы они не стали теми, кто они есть, что позволяет нам теперь выступать и не беспокоиться ни о чем другом.

Дисциплина на всех уровнях – люди так мало вкладывают в это слово...

Действительно ли ты любишь игру? – Третья вещь, которую я хочу выделить, Джей Джей, это «Действительно ли ты любишь игру?», типа, «ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли ты любишь игру?». И я не говорю только о победах и поражениях – тебе действительно нравится процесс игры и все, что происходит до стартового вбрасывания? Играть легко, ты знаешь – ты был одним из первых, кто приходил в зал, и последним, кто уходил. Все видят ту часть, где разъезжают камеры, 20000 фанатов болеют, чирлидерши танцуют, попкорн «льется рекой», звезды сидят в первом ряду... Но кто любит игру тогда, когда этого никто не видит?»

Вот это охрененная методика! Лига существует почти 80 лет, и за это время никто не придумал способа поставить окончательный диагноз молодому игроку. Суперопытные скауты следят за ними несколько лет, потом суперопытные тренеры возятся еще несколько лет. И после этого ни черта непонятно: это может быть новый Стеф Карри, это может быть новый Деррик Уильямс. Джеймс следит за историей баскетбола, но предлагает вот такие инфоцыганские приемы. Леброн, дорогой, ты не смог определить, хороший ли баскетболист 33-летний Расселл Уэстбрук, выменял его себе в команду и похоронил этим чемпионские амбиции «Лейкерс»!

Леброн : «Я не понимаю, почему кто-то играет блиц против Дончича. В этом нет никакого смысла».

Сразу же после выхода этого эпизода несколько тренеров НБА – от Стива Керра до Марка Дэйгнолта – используют сдваивания против Дончича и добиваются побед.

Редик и Леброн вообще постоянно выдают такие оригинальные (без иронии) идеи: Редику не нравится «место данкера» (привет ему от Аарона Гордона), Леброну не нравится, когда команды в концовках четвертей разыгрывают 2 быстрых атаки вместо одной (привет ему от любимой им математики). Это действительно интересно, необычно и идет против всего, что делается в баскетболе. Но, как кажется, все эти нюансы тренеры НБА уже для себя давно решили, и к двум гениям подкаста никто не спешит прислушиваться. Все эти идеи теряются.

Леброн : «Да, именно поэтому мой «язык тела» так плох на протяжении регулярного сезона. Я пытаюсь подготовить их к плей-офф. А у некоторых ребят нет понимания таких вещей – один розыгрыш, одна маленькая ошибка может стать решающим перевесом между тем, что твоя задница едет домой, а потом в Кабо или Канкун, или где еще ты там собрался отдыхать, и тем, что ты едешь в Диснейленд с трофеем в руках».

Говорит чувак, который перестал вообще что-либо делать в защите по ходу регулярного сезона еще 10 лет назад!

(Извините, если что, в своей голове я разговариваю с Леброном на «ты»).

Это может показаться несущественными придирками, но это не совсем придирки, это реальное потрясение, это шок для любого, кто следит за баскетболом. Можно как угодно относиться к Леброну Джеймсу, но его баскетбольные знания и его баскетбольный интеллект всегда были вне подозрений .

До того, как он выступил в подкасте.

Черт, Леброн придумывает термины для явлений, которые явно появились в баскетболе гораздо раньше. И это вызывает недоумение. Понятно, что баскетбол изобрели в «Кливленде», а величайшим можно было стать только в 2016 году, но «заслон Варежао» и «заслон Гортата» рядом с устоявшимся наименованиями создают ощущение, что Джеймс начал смотреть баскетбол году в 2015-м.

Все это происходит на фоне скромных рассуждений Леброна чуть ли не в каждом эпизоде о том, какой у него заоблачный баскетбольный IQ и как все вокруг не понимают, что им там говорит тренер. Это само по себе вызывает болезненные ощущения, но вкупе вот с такими откровениями усиливает ощущение испанского стыда.

Подкаст Леброна – это подспудное желание переписать историю

У каждого есть свое мнение, любой человек никого так хорошо не обманывает, как самого себя.

И все же возникают вопросы, когда Леброном Джеймсом восхищаются те же люди, которые буквально вот только что распинали Майкла Джордана за то, что он пронес в себе многолетнюю ненависть к Джерри Краузе, недостаточно подчеркнул вклад в чемпионство Хораса Гранта и Люка Лонгли и позволил себе пофантазировать о победе в 1999-м.

Нам рассказывали, что этот гнусный самозванец переписывает историю, что хочет поставить себя на место величайшего, что он чувствует угрозу.

Что же происходит в подкасте, который заявляет, что чужд любым нарративам?

Леброн объясняет, что команду с «тремя суперзвездами» нельзя называть «суперкомандой». Вот когда там еще и суперрезервисты, тогда другое дело, сам Леброн к суперкомандам отношения, конечно, не имеет.

Леброн хвалит Споэльстру, который сделал его Королем эффективности. Просто хвалит.

Леброн бросает что-то вроде: «Мне казалось, что Кайри лучшего всего нам поможет набирать очки», благородно позволяя Ирвингу всего ничего – реализовать решающий бросок семиматчевой серии – и в красках расписывает свой суперпуперрешающий блок при равном счете за 2 минуты до сирены.

Леброн удивляется, в каком жестком пространстве ему приходилось играть в 2009-м и как он вообще мог взять несколько матчей: «Осознавать, что ты с таким нападением вообще без спейсинга набираешь почти 40 очков и 8 передач и подборов среднем... Вот поэтому я и не смотрел эту серию».

Леброн говорит, что в плей-офф много решает удача. «Голден Стэйт» повезло, что Заза травмировал Кавая, «Лейкерс» повезло, что мяч выскочил на Роберта Орри. Всем повезло. Везло ли когда-нибудь самому Леброну? Нееееет, он о таком не знает. Спустя несколько минут Редик ему напоминает, что в его карьере был как его, ээээ, трехочковый Рэя Аллена, самое нелогичное, самое непредсказуемое, самое дикое попадание в баскетболе XXI века.

Совершенно нормально, что сам Джеймс воспринимает это именно так, видит себя в центре всех этих моментов, отстаивает свое видение и свою позицию.

И все же как бы это подкаст, это обсуждение, это диалог, это интервью, тут есть человек, которые набрасывает все эти темы, а потом не задает буквально ни одного уточняющего вопроса.

Три суперзвезды – не «суперкоманда»? А кто тогда орал, что это «не один, не два, не три»? Тебе понадобилось еще больше помощи после того, как ты проиграл пенсионерам во главе с Дирком Новицки, будучи фаворитом в той серии и ведя 2-1?

Споэльстра-то в порядке. А не подскажешь, кто приходил к Райли, чтобы уволить Споэльстру? Кто таранил Споэльстру плечом? Кто унижал Пэта Райли, когда тот приехал договариваться о новом контракте в 2014-м?

Спасибо, что позволил Ирвингу атаковать. Но как думаешь, это случайность, что он потом решил от тебя сбежать? Возможно, потому что ты своим блоком до сих пор блокируешь главный хайлайт финала?

Да, пространства в 2009-м не было, бедный Леброн. А что, «Орландо» стал чемпионом в том сезоне или все же его обыграли? А кто это сделал? «Голден Стэйт»-2017? Или все же «король неэффективности» Кобе Брайант, которому отсутствие спейсинга не очень мешало?

Самое смешное, когда Редик читает мини-лекцию о том, что «давление» – это миф и игроки и так постоянно находятся под давлением, никаких чокеров в природе не существует, это все выдумки старых медиа. Спустя несколько эпизодов выясняется, что Леброн дико нервничал в своем первом плей-офф из-за большего давления, что «Даллас» «поймал кураж» в финальной серии… То есть столь долго вынашиваемый тезис, противопоставленный «тейкам» старых медиа, опровергается на примерах из карьеры самого Джеймса.

Подкаст Леброна – это подкаст ни о чем

Леброн и Редик декларируют, что хотят научить народ правильному пониманию баскетбола, обсуждать действительно значимые вопросы, показывать, что игра может быть интересна в отрыве от идиотских сравнений, параллелей и прочих набросов.

Это похвально.

Только даже на концептуальном уровне это не просматривается.

Во-первых, что именно в подкасте должно учить баскетболу? Вот эти сложные для восприятия расписывания комбинаций на планшете? В чем вообще их смысл? Почему на них тратится столько времени?

Люди, знакомые с игрой, уж как-нибудь отличат флэйр от пиндауна. А для остальных эти знания – если их и можно усвоить с помощью такого подкаста, в чем есть огромные сомнения – кажутся совершенно лишними в таком контексте, без качественного видео, без замедления и детального анализа. В интернете полно разборов конкретных терминов, конкретных розыгрышей, подкаст Леброна не фокусируется конкретно на этой образовательной задаче, а дает их параллельно (чтобы понимать тот высокий язык, на котором разговаривает Джеймс). Не проще ли было бы объяснять аудитории все то же самое, но упрощая язык и переводя термины на более понятные обозначения?

Потому что вот в таком виде это все выглядит не более чем нелепой попыткой поумничать перед казуальной аудиторией .

Во-вторых, почему нас учит баскетболу не Леброн Джеймс, а какой-то блогер, путающий кресты с нулями?

Кажется, что этот подкаст – это единственный продукт, посвященный Джеймсу, в котором настоящий Джеймс представлен по минимуму. О Леброне сняты фильмы и сериалы, написаны книги и статьи. И там, где он не контролировал процесс, он все равно присутствует в своем уникальном масштабе – и как личность, и как баскетболист. Здесь он говорит на все те же темы, что в своих подкастах говорят Дрэймонд Грин, Пол Джордж, Патрик Беверли и им подобные, причем говорит в три раза скучнее… Сравните его выхолощенные цитаты о поражении «Лейкерс» от «Денвера» в этом плей-офф и те эпические монологи, которые постоянно выдавал Грин в финале-2022.

Единственное отличие Леброна – это его насыщенная биография, в которой много моментов для обсуждения. Вот только на таком очень поверхностном уровне сам Джеймс все это уже тысячу раз обсуждал с журналистами. Здесь есть время, вроде бы заявляется абсолютная открытость, но нет желания копнуть чуть глубже.

Редику дают шанс, которого не было ни у кого – он может сколько угодно разговаривать с самим Леброном, поднимать любые вопросы. И он проваливается как блогер и как продюсер примерно так же, как если бы был тренером «Лейкерс» и использовал Джеймса в роли снайпера в углу в нападении и в роли мелкого центрового – в защите .

В-третьих, почему сейчас «идеальное время»?

Ну, кроме того, что уже зимой с перспективами «Лейкерс» все было ясно. А летом НБА подписывает новый суперконтракт с монстрами телевещания.

Редик поднимает темы, которые уже были обсосаны тысячу раз . Неслучайно и сам Леброн не может тут предложить чего-то оригинального. Да, в современном баскетболе много пространства, аналитика решает, нападение сильнее защиты, трехочковые бросаются, а Йокич отдает чудесные передачи… Дальше-то что?!

Редик отказывается от любых не то что острых, а напрашивающихся вопросов . Все, что он себе позволил за шесть эпизодов – пошутить о преимуществе «Лейкерс» по разнице штрафных. Ответ и на этот полувопрос/полунаброс так и не был произнесен. Неизменно присутствующее вино должно было имитировать легкую ни к чему не обязывающую атмосферу, но кажется, будто это общение пресс-секретаря с его величеством, ни крупицы искренности. В первом же эпизоде Леброн долго рассказывает, как обыгрывал «Клипперс» в регулярке. Спустя месяц выясняется, что именно в этом матче его команда утратила доверие к Дарвину Хэму, который не понимал, что не нужно бить в Кавая Ленарда, это и привело в итоге к отставке тренера. Выясняется, естественно, благодаря инсайдам Шэмса Чарании, Редик тут ни при чем.

Редик не может сформулировать какие-то более-менее интересные темы . О чем это все? Если бы подкаст был посвящен фигуре Леброна как величайшего баскетболиста в истории (фэйк ньюз), это все равно подошло бы как рабочая идея. Пожалуйста, сделайте подкаст о величайшей карьере в истории НБА – в эпизодах, ключевых событиях, важнейших решениях и дилеммах. Дайте два! В чем концептуальная задумка подкаста? Обсудить то, что уже пятьсот раз обсудили? Рассказать о карьере Джеймса через призму эпизодов, которые пятьсот раз рассмотрели в таком же поверхностном ключе? Подсветить неожиданных героев, ну, как неожиданных, там масштаба Криса Боша, Рэя Аллена, Николы Йокича и Стефа Карри?

Леброн и Редик декларировали, что обсуждение баскетбола в стиле ESPN и Билла Симмонса нам не подходит. Хорошо, такое соображение имеет право на жизнь. Только что конкретно они предлагают взамен? Подкаст не генерирует не то что обсуждение (за исключением того, какие великие его ведущие), он не создает вообще ничего нового: не задает ни новых тем, ни интересного видения игры, ни хотя бы каких-то свежих цитат самого Леброна Джеймса (подкаст настолько никакой, что оттуда почти ничего не попадает в новостные агрегаторы).

«Это должен быть ничем не стесненный разговор о спорте и об игре, – объяснял Редик перед запуском. – Если сказать простыми словами, это просто подкаст о баскетболе».

«Шоу ни о чем» было все-таки много о чем. Здесь же нет явного захода хотя бы на какую-то околобаскетбольную территорию: ноль интересных цитат о текущем плей-офф и будущем «Лейкерс»; сомнительно, что большая часть зрителей теперь будет фехтовать дабл-дрэгами и сплит-скринами в комментариях или пойдет уточнять/углублять это знание где-то еще; вряд ли рассказы о важных эпизодах войдут в документальные работы, уж больно они плоские …

Естественно, хорошо, что подкаст Леброна выходит и существует: богам контента нужно больше контента.

Плохо, что он выделяется на фоне остальных лишь популярностью главного героя, почему-то объявленного соведущим.

Выпуски подкаста Леброна можно прочитать в блоге «Баскетбол из первых рук»

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Mike Ehrmann, Kevin C. Cox