«Вернулся старый Лука – с улыбкой на лице». Лучшая игра Дончича в этом плей-офф – с блоком Шэю!

В пятом матче с «Тандер» «Даллас» создал 15-очковую «подушку» во второй четверти и успешно оборонял ее до самого конца. И так получилось, что в моментах, когда натиск «Оклахомы» достигал максимума, в одном месте сталкивались Лука Дончич и Шэй Гилджес-Александер.

Так было за 5 минут до конца, когда «Тандер» сократили отставание до 7 очков. Гилджес-Александер с необъяснимой целью пошел на сдваивание против Дончича, которого вполне удерживал на дистанции Кэйсон Уоллес. И «Даллас» отбросил оппонента с помощью открытого трехочкового Пи Джея Вашингтона.

Так было за минуту до конца, когда «Тандер» отставали на 9 очков, но все равно не опускали руки. Гилджес-Александер убежал от всех, но наткнулся на самое неожиданное препятствие: Дончич был быстрее под своим щитом и успел его накрыть. После игры он много шутил об этом: «Ну, все, в следующем году буду претендовать на место в пятерке лучших защитников… Да не, дело в том, что он упустил мяч немного. Поэтому мне удалось его заблокировать».

В своей основе пятый матч полностью продолжал все те же тренды, что были намечены до того:

● «Мэвс» отдали 5 подборов на своем щите в первой четверти, но после беседы с Джейсоном Киддом решили этот вопрос окончательно: 46-33 по отскокам, 12:5 по очкам второго шанса;

● «Мэвс» удавалось постоянно держать кого-то из «больших» под щитом, благодаря чему «краска» вновь осталась за ними (48:44);

● «Мэвс» заставили соперника пересмотреть свое нападение. «Оклахома» наконец-то не выпустила Гидди в старте (впервые в карьере), ориентировалась на создание более оптимального пространства впереди, выбросила 40 трехочковых. Проблема в том, что по сезону «Тандер» были лучшими по реализации дальних бросков в лиге (39%), а едва ли не в важнейшем матче серии реализовали 25% (10 из 40) . После первого матча у них 29% с периметра.

Пожалуй, вот это владение отражает суть серии лучше всего: «Оклахома» терзает защиту «Далласа» бесконечным драйв-н-киком, но легких попыток не получает. Новичок Дерек Лайвли – один из ключевых героев плей-офф для «Мэвс» – все равно где-то маячит под щитом и все портит.

«Даже не скажешь, что мы не делали не так, – отметил Гилджес-Александер. – Мне кажется, мы играли правильно, но не могли попасть. У нас были открытые попытки, просто не повезло . По крайней мере, так виделось в моменте».

Встреча запомнится вот этими двумя ошибками Гилджеса-Александера, но он снова подтвердил, что является самым стабильным игроком этой серии: 30 очков, 12 из 22 с игры, 8 передач. Деморализующий рывок «Мэвс» случился тогда, когда лидера «Тандер» не было на площадке, у него минимальные «-3» по плюс-минусу. Во второй половине сложилось впечатление, что он мог бы искать свою атаку активнее – у него всего 4 броска, 6 очков, 3 передачи в четвертой четверти. Однако его слова вполне логичны: он до последнего пытался играть правильно, раскручивать командное нападение, вытаскивать защитников на себя и создавать ситуации под дальние броски. Только для его партнеров они так и не стали падать в кольцо: 1 из 10 в последние 12 минут.

Легко сказать, что все дело в возрасте «Тандер», все еще самой молодой команде, которой удавалось выиграть серию плей-офф. Но неоднократно в плей-офф за последние годы мы видели, что и гораздо более опытные команды доверяют аналитическому подходу и бьют трехочковые до самого конца, каким бы печальным он ни был. Таков был план, таков был результат: Айзейя Джо – 2 из 8, Лу Дорт – 2 из 8, Кэйсон Уоллес – 1 из 5, Чет Холмгрен – 1 из 5, Джейлен Уильямс – 0 из 3 .

По-хорошему, отличался пятый матч только одним. После позора в прошлом матче Лука Дончич перестал ныть, очевидно, все же уяснив, что вечные разговоры с судьями отражаются на его игре, на команде, на атмосфере внутри. Как результат – третий трипл-дабл в плей-офф.

«Да, я решил не разговаривать с арбитрами. Не жаловаться, – подтвердил он. – Вернулся старый Лука – с улыбкой на лице. Сконцентрировался на баскетболе. Вспомнил, что это то, что я люблю. Получать удовольствие от игры, играть вместе с партнерами и просто добиться победы ».

В пятом матче Дончичу дали только 3 штрафных.

После прошлой игры, где «Даллас» реализовал только 52% с линии, оказалось, что не в штрафных счастье.

Благодаря грандиозной игре словенца «Даллас» чувствовал себя настолько комфортно, насколько можно на арене, где все болеют против тебя.

Дончич научился все же отлепляться от Дорта, иногда с помощью двойного заслона, и лучше находить себе жертву: никто больше в составе «Оклахомы» не может повлиять на его бросок. Во второй половине, собственно, и против Дорта уверенно выходило: выяснилось, что если акцент делается не на выпрашивании фолов, а на том, чтобы попасть в цель, то мяч заходит в кольцо гораздо чаще.

Дончич полностью ответственен за преимущество «Мэвс» по быстрым атакам (10:8): в НБА просто на пальцах можно пересчитать людей, которые способны отдавать вот такие передачи через всю площадку прямо под чужое кольцо.

Дончич наконец опроверг, что его медицинская ситуация как-то влияет на его бросок. На этот раз он реализовал 5 из 11 из-за дуги (причем несколько промахов – это мячи, выброшенные на исходе неудачных владений) и не замечал сопротивления внутри зоны (7 из 11) . Хотя, конечно, даже 31 очко от него все равно смотрелось менее впечатляюще, чем его же 11 передач – он выдал мастер-класс против защиты «Оклахомы» и выверенными движениями самостоятельно создавал сверхэффективное нападение (50+% с игры, 40+% из-за дуги).

Было бы забавно посчитать коэффициент открытости бросков, которые генерировали обе атаки. Однако у «Далласа» не только нашлись люди, готовые попадать издали, но и присутствовал необходимый баланс между атаками с периметра и под щитом.