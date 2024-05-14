Лука Дончич убил «Даллас» промахом с линии

После четвертого матча серии между «Далласом» и «Оклахомой» должны были обсуждать, как Лука Дончич аппетитно поедает свои козюлечки , но словенец мастерски переписал нарратив одним штрихом. За 10 секунд до сирены он вновь упал после столкновения с Лу Дортом и должен был сравнивать при счете 94:96: Дончич с огромным трудом поднялся на ноги и с первого предъявления угодил в заднюю дужку. «Далласу» даже повезло нарушить правила на Холмгрене, но в ответ семифутер-первогодка показал товарищу, как надо – 2 из 2.

«Мэвс» победили по игре, но уступили по счету. В основном как раз из-за выступления на линии штрафных: они реализовали только 12 из 23 (52%) , что сам Дончич назвал «недопустимым». Мазали все, хотя останется в истории, конечно же, ключевая попытка их лидера, этим промахом усугубившего впечатление от своей игры в целом. Штрафные в плей-офф и румяные щеки Дончича – это такая красная линия всей карьеры, начавшаяся еще с «Клипперс».

В четвертом матче Дончич немного забыл о серии с «Оклахомой» и с головой зарылся в более животрепещущее противостояние с Лу Дортом. В прошлой встрече они обменялись взаимными пинками и теперь продолжили вот это интимное выяснение отношений с постоянной оглядкой на судей. Внимание Дончича распределилось поровну между оппонентом, залезающим ему в штаны, и без особого воодушевления наблюдающими за этим арбитрами, поэтому его как-то не хватало на остальное: чуть ли не каждая из его 7 потерь казалась абсолютно лишней и материализовавшейся во многом из того, что он всего себя посвятил выпрашиванию нарушений. Противный Дорт в итоге нарушил правила 5 раз, но спокойно отбегал свои 40 минут, а Дончич не преуспел ни в чем – ни в подходах на линию, ни в бросках (у него 6 из 20 с игры, 2 из 9 из-за дуги) .

Характерно, что это все было несущественным до середины второй половины.

«Оклахома» предпочитает наступать на те же Гидди-грабли, сдерживающие нападение, чем грех было не воспользоваться. «Даллас» выдал едва ли не лучшую защиту в серии, применив известные шаблоны: доминирование в «краске» (позволили только 28 очков за весь матч против 40, 35% под щитом, 12 блоков), штурм на щитах (стартовали с 13-5 и 4 подборов в атаке), избирательный подход к снайперам («Оклахома» реализовала 7 из 27) . Не то чтобы впереди «Мэвс» смотрелись сильно лучше, чем соперник, но, во-первых, они были эффективнее с дуги, что давало им чисто математическое преимущество, во-вторых, действовали разнообразнее и не доверяли свою судьбу исключительно в одни руки, организаторов было несколько, и мяч хорошо ходил против сдваиваний, а, в-третьих, оборона подпитывала все остальное, задавая импульс если не в виде быстрых атак, то как минимум эмоционально. «Мэвс» пропустили лишь 43 очка за первые две четверти и повели «+14» в начале третьей.

Вторую половину решено было начинать без Гидди для того, чтобы все же получить какое-то пространство в атаке. Из этого ничего путного не вышло, но тут уже Шэй Гилджес-Александер для себя сформулировал, что он просто не может оставаться безучастным к происходящему.

«Даллас» и «Оклахома» провели одну из самых бездарных четвертей этого плей-офф: «Мэвс» выбросили 5 из 20 с 4 потерями, «Тандер» без ШГА – 3 из 13 с 2 потерями. У первых отвалились попадания ролевых с дуги (всего 3 из 14 за вторую половину), и растворился Кайри Ирвинг. У того не получилось ни включить режим четвертой четверти, как это было в предыдущем матче (теперь 1 из 5), ни быть хотя бы полезным в командном нападении, как это было в первой половине, когда он выполнял функции вспомогательного разыгрывающего и отдал 7 передач. У «Оклахомы» же просто не было ничего: Джейлен Уильямс брал мяч и разбивался о стену под щитом (в итоге 5 из 19), остальные сконцентрировались на том, чтобы оставить за собой схватку за подборы и сдержать пару Дончич-Ирвинг.

И на этой болотистой почве и оформилась главная дуэль встречи.

К четвертой четверти Дончич просто был вынужден замкнуть на себе атаку: «Даллас» отдал 7 передач, и все 7 были сделаны словенцем . Нападение предстало простым и предсказуемым, но лидер «Мэвс» неоднократно доводил мяч в трехсекундную, что было совершенно не лишним в отсутствии чего бы то ни было еще.

Тут лукоскептики, конечно, свяжут провал атаки с возвращением гелиоцентрического нападения, но это бесконечно далеко от истины.

Дончич, несмотря на все его сложности с исполнением, в заключительной 12-минутке как раз в одиночку генерировал очки. Ирвинг под надзором Кэйсона Уоллеса запорол все свои моменты, которые были чуть проще, чем в прошлой игре, никто больше не мог создать себе бросок, а все нападение подпитывалось исключительно за счет того, что словенец в посте или после прохода стягивал внимание на себя и отдавал своевременный пас. Из 27 очков «Мэвс» он был причастен к 21 .

Гилджес-Александер понял, что от остальных проку не будет, еще после большого перерыва. Под кольцом у «Далласа» было жестко, с дуги не попадал даже Айзейя Джо, так что лидер «Оклахомы» пошел против математики, против здравого смысла, против любых опекунов (ну, кроме Деррика Джонса). Короче, он принялся раз за разом атаковать со средней дистанции – единственной зоны, которую «Даллас» оставил сколько-нибудь открытой. Тут были флотеры в движении через Гэффорда, броски с отклонением через Джоша Грина и, конечно, «совершенно лишнее» попадание из-за щита через руку Хардуэя.

Два меньше трех, но ШГА был достаточно хорош, чтобы поддерживать «Тандер» на плаву, подарить им надежду в третьей четверти, а в конце концов и раскрыть атаку в четвертой – «Мэвс» отправляли против него помощь, и уже под конец матча «Оклахома» стала попадать (Лу Дорт – 2 из 3, Холмгрен и Кэйсон Уоллес – 1 из 1, 4 передачи у Гилджес-Александера). Он сам назвал это самой значимой игрой в карьере, и двух мнений здесь быть не может. Из последних 22 очков «Оклахомы» он сгенерировал 18 . Без героического выступления старшего товарища юная «Оклахома» легла бы в тихий нокдаун 1-3.

В этой серии Гилджес-Александер точно переигрывает Дончича – для него все матчи складываются на стабильно высоком уровне, а в четвертом он даже установил личный рекорд (34 очка, 14 из 27 с игры). Вот только его команде даже такого уровня не всегда хватает, он должен заявлять о себе как о лучшем игроке серии не только в каждом матче, но и, как минимум, в каждой половине каждого матча. Несмотря на 2-2 и возвращенное преимущество площадки, «Оклахома» вряд ли уезжает домой фаворитом.