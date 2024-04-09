Угадаете, чей это туалетный прикол – Шакила О‘Нила или «Чудаков»?

Шакил О’Нил уже давно шокирует все новые поколения баскетбольных болельщиков.

Недавно Мэтт Барнс вновь вспомнил одну из показательных историй войны центрового с одноклубником по «Финиксу» Лу Амундсоном.

«Шак сунул капу Лу Амундсона себе в трусы, прямо под шары. Все об этом знали, кроме Лу. Шак провел так всю тренировку – с капой Лу у себя под шарами. Потом он положил ее обратно в шкафчик Амундсона. Позже, уже перед какой-то игрой, Лу взял эту капу и вставил себе в рот. Все в раздевалке просто легли. Он сразу же выплюнул ее».

У О’Нила подобных случаев десятки: он носился за одноклубниками с туалетной бумагой, приходил на тренировку голым и показывал задницу фанатам «Сакраменто».

Когда-то Шак говорил, что мечтал сниматься в «Чудаках», эпицентре своеобразного американского юмора, но до этой цели пока так и не добрался.