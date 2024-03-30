«Лейкерс» получают на 35% больше штрафных, чем соперники. Можно ли это объяснить без конспирологии?

Все логично.

У НБА есть одна удивительная особенность: лига как будто сама делает все, чтобы создавать вокруг себя побольше конспирологических теорий.

Знаете, кто первым запустил миф, что лига специально удлиняет серии, чтобы получать больше денег? Комиссионер Дэвид Стерн в присутствии Лэрри Берда по секрету сообщил болельщику в лифте, что НБА не сможет обойтись без седьмого матча, который поможет ей заработать и получить больше внимания. Это было еще во время финальной серии 1984 года, если что.

С тех пор НБА всегда окружает себя конспирологическими теориями – возможно, не продюсирует их сама, но точно не стремится поскорее развеять. В воображении болельщиков лига мухлюет с лотереей драфта и отправляет Юинга в Нью-Йорк, Леброна – в Кливленд, Роуза – в Чикаго, Энтони Дэвиса – в Новый Орлеан, Виктора Вембаньяму – в Сан-Антонио. Лига тайно дисквалифицирует Майкла Джордана за связи с криминальными элементами и игровую зависимость. Лига поощряет использование стероидов и покрывает тех, кого на этом ловят. Ну и так далее, Леброн – незаконный сын Бернарда Кинга, а Джимми Батлер – Майкла Джордана, братья Моррисы иногда подменяют друг друга, из-за связи Делонте Уэста с матерью Леброн бросил играть в плей-офф-2010, а Пол Пирс опорожнил кишечник во время финала с «Лейкерс» и был вынужден сесть на кресло...

Одна из самых долгоиграющих и обрастающих каждый год подробностями конспирологий гласит, что лига всячески помогает «Лейкерс», самой популярной своей франшизе. Естественно, делается это при помощи судей, которые в прошлом и в этом сезоне буквально по заветам Черного (отличное погоняло для босса баскетбола) дают один сюда, два – туда. В прошлом сезоне соотношение своих и чужих фолов у «Лейкерс» составило «+507», в этом – они, скорее всего, перевыполнят эту норму .

И все это, конечно, очень сильно выбивается от обычной ситуации в лиге. У ближайших преследователей – «Бостона» и «Милуоки» – разница в два раза меньше.

Если одних цифр вам мало, то тут вам помогут уже сами представители НБА. Чуть ли не после каждой победы «Лейкерс» (к счастью, их не так много) соперники явно или исподволь продвигают этот же нарратив и намекают на длинные руки.

«Очень многие, многие тренеры, многие команды все время говорят: «Ну, это же «Лейкерс», они только могут бросать штрафные» , – оправдывался недавно Леброн Джеймс. – В лиге сложилась устойчивая тема, что мы только и можем выходить на линию. Так это потому, что у нас есть атакующие игроки. Мы на это и нацеливаемся. Мы бросаем из-за дуги, но не делаем это по 40-50 раз, как остальные. У нас не такая команда. У нас нет такого преимущества, как у команды в целом. Когда мы доходим до «краски», то мы в этом хороши. Сегодня мы получили только восемь попыток, и это на нас не похоже. Меня вот точно в «краске» несколько раз ударили, но свистка не последовало».

Не хочется никого разочаровывать, но у такого преимущества «Лейкерс» действительно есть вполне логичное баскетбольное объяснение.

«Лейкерс» на втором месте в лиге по фолам в защите (18,2) .

Это вовсе не является таким уж безусловным достоинством, а скорее говорит об их проблемах. «Лейкерс» – одни из худших в лиге по получаемым от соперников трехочковым (38 штук в среднем, это 28 место), причем большая часть этих трехочковых – открытые (38% реализации, 22 место) . У них нет людей, которые бы могли достойно защищаться на периметре: там бегают Расселл, Ривз, Динуидди, Кристи. Внизу же большую часть игрового времени (больше 35 минут в среднем) принимают на себя Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. Первый всегда защищался чисто и в «Новом Орлеане» собирал еще меньше нарушений, чем в «Лейкерс». Второй в оборонительных действиях участвует условно: «Лейкерс» выступают лучше без него, а сам он фолит меньше чем когда-либо за карьеру.

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Защита «Лейкерс» спроектирована ровно таким образом, чтобы не давать бросков под щитом, то есть как раз бросков, провоцирующих нарушения. Нечто подобное делают их соседи по минимальному числу штрафных у оппонентов : «Бостон» и «Майами».

Весьма характерно, что «Лейкерс» перестали совсем фолить в защите именно с приходом Дарвина Хэма на пост главного тренера. Такая вот у человека философия (а, может, и хорошие связи?!).

«Лейкерс» на третьем месте по фолам в атаке (24,4) .

Против калифорнийцев еще используют такой тезис, что они – одни из худших (27-е место, 39,1, в прошлом году – 44,2 и 23-е место) по проходам под щит. Вот только между проходами и штрафными нет никакой корреляции: лучшие команды по проходам – это «Оклахома» (16-е место по штрафным), «Индиана» (23-е), «Никс» (15-е), «Юта» (11-е), «Хорнетс» (30-е), и три из этих пяти – в минусах по соотношению штрафных.

Зато есть корреляция с другим компонентом – трехочковыми: «Лейкерс» – предпоследние по количеству выброшенных дальних (31 в среднем). Одновременно с этим они занимают четвертое место по броскам из-под щита , из зоны, где штрафные зарабатываются в первую очередь (по постапам у них второе место в лиге , по пик-н-роллам с атакой «большого» – первое в лиге ).

Впереди «Индиана», «Рокетс» (7-е место в лиге), а также «Мэджик», которые собственно и провоцируют больше всего подходов на линию в НБА .

У «Лейкерс» нет одного сверхмощного получателя штрафных вроде Янниса, Эмбиида или топового Хардена, но есть «штрафное трио». Из 24 штрафных бросков в среднем 16 приходится на судейских любимчиков : Энтони Дэвиса, у которого всегда есть преимущество в габаритах, Леброна Джеймса, у которого всегда есть преимущество в мощи, и Остина Ривза, белого подражателя Джеймса Хардена, ловящего чужие руки.

За исключением Ривза, которого не знали до прошлого года, все остальное вряд ли выбивается из общепринятых представлений о баскетболе. И для Дэвиса, и для Леброна цифры этого сезона – одни из худших за карьеру.

Основная же проблема данной конспирологической теории состоит в том, что все эти перекосы по штрафным мало кому когда-либо помогали . Не особенно помогают они и теперешним «Лейкерс», которые с начала сезона обосновались на 9-10 позиции.

Если посмотреть на команды, лидирующие по соотношению своих и чужих штрафных в XXI веке, чемпионов там не найти. Лучше всех выступила «Филадельфия» Аллена Айверсона, дошедшая до финала (не без судейского скандала), а еще есть три команды, проигравшие в финале конференции: прошлогодние «Лейкерс», «Рокетс» Джеймса Хардена и «Сан-Антонио» Тима Данкана.

На первом месте по преимуществу по штрафным в процентах притаился и вовсе неожиданный объект, «Шарлотт» Дуайта Ховарда и Кембы Уокера. И этот пример прямо очень хорошо соотносится с текущими «Лейкерс». Те «Хорнетс» были командой, которая лидировала в лиге по штрафным – они мало бросали из-за дуги (шли на 24-м месте), зато грузили на Дуайта Ховарда, на котором было грех не сфолить (7,2 попытки). И одновременно были командой, которая давала соперникам минимум легких попыток: защита на периметре у «Шарлотт» оставляла желать лучшего (они были на 27 месте по проценту попаданий у соперников), тогда как под щитом оппонентов поджидал один из лучших римпротекторов, опять же Дуайт Ховард, да и все остальные тоже. Такие были принципы защиты у Стива Клиффорда еще до прихода центрового.

В списке вообще сразу три команды Дуайта Ховарда («Лейкерс»-2013, «Хьюстон»-2014, «Шарлотт»-2018). А еще сразу три версии «Сан-Антонио», где Данкан и Робинсон обеспечивали примерно то же самое – закрывали «краску» и не фолили, а на другой стороне атаковали через пост.

Присутствие же сразу четырех команд «Шарлотт» должно сразу зарубить все конспирологические теории на корню. (Если только лига специально не тянула самую невзрачную франшизу, чтобы потом скрыть следы и сбить диванных шерлоков со следа).

Вряд ли все это кого-то убедит. В конце концов, гораздо веселее искать мужичков в синем. Однако есть и вот такая информация.

Фото: East News /AP Photo/Jacob Kupferman; Joel Lerner/XinHua, Ringo Chiu/XinHua/Global Look Press