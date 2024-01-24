Без Леброна битва за Лос-Анджелес не получилась. Дэвис снова пропал в четвертой, а Уэстбрук клал трехи без кроссовки

В Америке всегда любили громкие афиши, а на следующие семь дней в НБА запланирована целая «неделя противостояний». И, кажется, про «Битву за ЭлЭй» знают уже много лет и в России, и вообще где угодно. Звучит пафосно – и обычно даже оправданно. Но какая битва за державу (а Лос-Анджелес, считайте, отдельная страна) без Короля? Леброн матч пропускал из-за травмы, а без него сегодня все же совсем не то.

«Клипперс» и со здоровым Джеймсом были фаворитами у букмекеров и адекватных людей. А уж сегодня – тем более. И прям битвы-битвы ожидаемо не получилось. Нет, «Лейкерс»-то бились, Д’Анджело Расселл упорно доказывал, что он не просто «материал для обмена», а очень даже живой человек. И неплохой баскетболист. Но 27 очков + 10 ассистов ДиЛо повлияют разве что на его стоимость при обмене (и то вряд ли).

Но не на результат хиленькой драчки за Лос-Анджелес. «Лейкерс» держались как могли и даже дважды приближались на дистанцию в 2 очка в четвертой четверти, но «Клипперс» контролировали примерно все, что можно контролировать. Даже до клатча не дошло. Кавай вовремя включил свою систему уничтожения – у него второй трипл-дабл за карьеру, и его передачи в четвертой (под трехочковый Нормана Пауэлла и лэй-ап Пола Джорджа) оказались решающими для исхода игры . Тогда как Ривз провел очередной матч формата «это за него «Лейкерс» хотят «полноценную звезду»?!», а самым результативным игроком «ЛАЛ» в последние 6 минут стал… Вандербилт.

Все, что нужно знать об игре «Лейкерс» в концовке.

Все обожают Уэстбрука

Не, давайте без вечных рассуждений о роли Расса, провале (или не провале) в «Лейкерс» и вот это все. Проехали. Лучше просто порадуемся за мужчину. Пару ночей назад Уэстбрук стал важным членом группировки «22:0», убравшей «Бруклин» в безумной концовке. Плюс дал офигенное интервью после матча, где вместо ответа на вопрос сначала поздравил журналиста с дебютом. Какая милота. Ну а сегодня у Расса отличная линейка – 16 очков, 3 из 3 трехи (серьезно, это не статистика Карри), 6 подборов, 3 ассиста, 2 перехвата .

И главный хайлайт матча – тоже у Расти. Еще в первой четверти Уэстбрук потерял кроссовку, но обрел прицел. Рассел обычно и при полном обмундировании так себе бросает трешки. Но здесь одна кроссовка – это одна точная трешка. Ну и как не любить этого чувака?

Похейтить мы его еще успеем.

Растворившийся Дэвис

В Лос-Анджелесе сегодня еще и пропал человек. Огромный, богатый, знаменитый и с почти славянским именем. За первые три четверти Энтони Дэвис набрал 26 очков. В четвертой – правильно, ноль. И это без Леброна. Мы все в курсе, что Дэвис – история совсем не только про очки. И часто даже не столько. С защитой, подборами, заслонами и далее по списку у Дэвиса все было как всегда. Качественно.

Но исчезать в решающей четверти (а иногда и во всей второй половине) – грустная классика Дэвиса. Притом такие провалы на чужой половине площадке у Моноброви случаются и с Леброном на площадке. И в одиночестве. Окей, у «Лейкерс» очевидные проблемы с розыгрышем, болхендлером и лично Остином Ривзом. Окей, доставка мяча до Дэвиса была и правда паршивой. Но почему-то это не мешало Дэвису набирать стабильно очки. До последней четверти, где у него 4,8% задействования (у Вандербилта – 28%).

У Дэвиса лишь один бросок за 9 не совсем клатчевых, но все же минут. Неточный. Против «Клипперс» без Зубаца, к слову. Дэвис в режиме Спящего гиганта – история не новая. Но знать бы еще, когда именно он захочет проснуться.

Приходить в себя надо и всем «озерникам». У «Лейкерс» официально поражений больше (23), чем побед (22) . И 9-е место – в зоне плей-ин.

Пока, по крайней мере.

Удивительно, но реакция тренеров на игру радикально расходилась с тем, что увидели болельщики.

«Психологически мы плохо выглядели, не выполняли установку в защите», – Тайрон Лю пожаловался на то, что его команда смотрелась уж чересчур расслабленно и проиграла щит в отсутствие Зубаца (6-13 по подборам в атаке).

Зато Дарвин Хэм был в восторге от своих подопечных.

«Наши парни сражались, сражались так, что задницы горели. Но мы совершали ошибки, а у них такая команда, которая этого не прощает. «Клипперс» набрали хороший ход. Но, мне кажется, что сегодня мы вынесли важный урок – то, что мы сражались, сражались все вместе. Важно, что парни чувствуют ответственность за ошибки и не совершают их снова. Мы пытались прибавлять в защите по ходу матча. Я разочарован поражением, но горд тем, что парни боролись в отсутствие Леброна ».

P.S. 51,9 – это не шансы «Лейкерс» на плей-офф. А процент попадания «Клипперс» сегодня из-за дуги. 14 из 27 трешек – 13 из них были заброшены людьми с двумя кроссовками.

Фото: Gettyimages/Ronald Martinez; East News/AP Photo/Ashley Landis