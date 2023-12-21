Эмбиид выдал 51 очко против лучшей защиты НБА. Он – MVP первых месяцев, пусть и отвратительный MVP

В декабре Джоэл Эмбиид творит исторические вещи:

• после матча с «Миннесотой» он обошел Боба Петтита, заняв 7-е место по числу игр с 50+ очками и 10+ подборами;

• в последних 12 матчах он набирал больше 30 очков и 10 подборов. Такого никто не делал со времен Карима Абдул-Джаббара;

• в декабре он набирает в среднем на 7 очков больше (40 – за матч), чем проводит времени на площадке (33 минуты), и выдает линейку 60-39-92;

• лидирует в лиге по EPM (estimated plus-minus - 10,8), показателю, который, как считается, чаще всего коррелирует с призом MVP;

• наверняка получит место в символических пятерках лучших защитников, так как у «Филадельфии» 5-й рейтинг оборонительной эффективности;

• претендует на то, чтобы стать лишь 7-м игроком в истории, кому удавалось набирать 35 очков в регулярке. В этом столетии такое удавалось лишь Кобе Брайанту и Джеймсу Хардену;

• демонстрирует исторический рейтинг эффективности PER (34,43), обходя Николу Йокича (32,85 в сезоне-20/21), Уилта Чемберлена (32,08 в сезоне-61/62) и Янниса Адетокумбо (32,05 в сезоне-21/22).

В обычных обстоятельствах такое бы обращало внимание, но не теперь. Все по одной причине. Всем кажется, сверхрезультативность центрового «76-х» связана с тем, что семь последних матчей «Филадельфия» провела против худших команд лиги: дважды против «Вашингтона», дважды против «Пистонс», против «Хорнетс», «Атланты» и «Чикаго». У «Филадельфии» одно из самых легких расписаний в этом году, и они сумели обыграть по разу лишь две команды из зоны плей-офф в обеих конференциях: «Бостон» и «Оклахому».

В игре против «Миннесоты», лидера сезона и лучшей защитной команды, Эмбиид подчеркнул, что пора бы к его цифрам относиться всерьез. Бесподобный оборонительный рейтинг соперника его не смутил, он разорвал «волков» как щенков – 51 очко, 17 из 25 с игры, 17 из 18 с линии, 12 подборов, 3 передачи . И неважно, что именно подумали лично вы, все букмекеры отреагировали однозначно: на этой неделе лидер «Филадельфии» потеснил Николу Йокича в качестве основного кандидата на приз MVP. Это будет его второй приз подряд, что на один больше, чем у Шакила О’Нила и Хакима Оладжувона, и столько же, сколько у Николы Йокича.

Однако это все в отдаленной перспективе. Прямо сейчас Эмбиид не вызывает ничего, кроме бесконечного раздражения из-за того, как именно достигается его доминирование.

Игра с «Миннесотой» была наилучшей иллюстрацией всего, что не так с современной НБА и с игрой ее лучшего представителя.

У «волков» может быть сколько угодно крутая защита, но против Эмбиида они ничего поделать не смогли. Основа всего, что делает «Миннесота» – это защита в «краске», приводящее в трепет наличие сразу нескольких «больших»: Руди Гобера, Карла-Энтони Таунса, Наза Рида, которые максимально смущают соперников своими габаритами и вытесняют атаку подальше от кольца. Вот только против Эмбиида все это слабо работает, потому что арбитры не позволяют никому против него жестко защищаться.

«Филадельфия» начала встречу с перебоями, но постепенно нащупала свою коронную игру: «76-е» лидируют в лиге по числу штрафных, и спустя несколько минут Эмбиид посадил на фолы всю переднюю линию «Миннесоты». Критичным было то, что нафолился Руди Гобер, который в итоге провел лишь 24 минуты и закончил с плюсом по показателю «плюс-минус».

В чем Эмбиид точно превзошел всех, так это в том, что, наверное, ни у кого никогда не было такого широчайшего арсенала провоцирования штрафных: он и ловил руки Гобера в стиле Хардена, и в коронном стиле выпрыгивал с ближней ноги в защитника, и сносил с ног стоячего оппонента…

В первой половине «Филадельфия» совершила аж 18 штрафных.

Во второй – к Эмбииду уже боялись подходить, что давало ему возможность легко расстреливать оборону «волков» со средней.

Типично, что он не реализовал даже ни одного трехочкового. Все его очки спродюсированы из «офиса» в районе линии штрафных. Причем подобное его активное задействование действительно приводит к тому, что 50+ очков от него выглядят вполне органично: он не форсирует атаки и не передерживает мяч, просто все, что делает «Филадельфия», отталкивается от подавляющей природы их центрового.

И здесь уместно поговорить о влиянии президента «Филадельфии» Дэрила Мори. Функционер известен хитроумными сделками, но сейчас мы наблюдаем уже второй случай, когда в его присутствии рождается один из доминантных игроков нашего времени, причем рождается при противоречивых обстоятельствах.

С одной стороны, да, с приходом Мори понимание того, что может делать Эмбиид, изменилось. Его игру с прошлого сезона строят по примеру Николы Йокича – ему отдают мяч, отправляют его на дугу, где дают возможность оперировать так, словно он не центровой, а пойнтфорвард. Серб больше нацелен на пас, Эмбиид же таким образом получает максимальную свободу на центре зоны: он оказывался один на один с Руди Гобером на средней, и французу приходилось пятиться, чтобы не пропустить его внутрь.

С другой, с приходом Мори так же доводится до максимума использование баскетбольных правил в свою пользу. Джеймс Харден эксплуатировал все нюансы современного судейства, заставляя оппонентов прятать руки за спиной. Теперь то же самое делает Эмбиид, в еще более утомляющей манере – невыносимо наблюдать, как семифутер кидает свои телеса на чужую защиту, каждый раз валится на паркет, ловит чужие конечности и потом 18 раз встает на линию.

Дэрил Мори уже второй раз показывает, что аналитика – это не только про то, кто больше выбросит трехочковых. Его люди действительно прибегают ко всем мыслимым ухищрениям, чтобы выжать все из главной звезды клуба.

Это восхитительно и отвратительно одновременно.

«Миннесоту» Эмбиид не только уничтожил, но и в итоге довел до коллективного нервного срыва.

Технический получил Энтони Эдвардс, который пытался занести через Эмбиида сверху.

Технический дали Крису Финчу, который во второй четверти крикнул арбитру: «Хватит оберегать его».

На штраф наговорил и Руди Гобер.

«Мне не нравится говорить о судействе, – сказал француз, – Но приходится об этом говорить, потому что это сильно влияет на игру. Против него и так тяжело защищаться, но это становится невозможным после того, как судьи дают такие фолы, как они свистнули мне в начале игры. Было бы неплохо, чтобы они позволили нам играть… чтобы они судили справедливо.

Причем такое регулярно происходит в гостевых матчах, где мне дают быстрые фолы в начале. Мне не кажется это естественным, особенно с учетом того, чего я добился в своей карьере, с учетом того, как против меня играют на другой стороне. Это очень странно, очень. Мы никогда тут ничего не узнаем, и я не хочу на этом фокусироваться. Но, когда мне приходится сидеть на скамейке по несколько минут, это точно отражается на нашей команде».

Самое ужасное (ну, или чудесное) – то, что все эти цифры достигаются Эмбиидом с пугающей легкостью. Он делает то, что умеет и что должен делать, и не то чтобы это вызывало у него такие потуги, как порой можно увидеть у пыхтящего на последнем издыхании Йокича. Он уничтожил защиту сезона и не особо вспотел.

Настоящим героем встречи с «Миннесотой» для «Филадельфии» оказался Тайриз Макси.

Ник Нерс испробовал все против Энтони Эдвардса (и зону бокс-энд-уан и активные дабл-тимы), но лишь ухудшил ему процент (27 очков, 45% с игры, 5 передач).

Тобайас Харрис пропустил между ушей все, что было можно от Таунса – у того 23 очка, 9 из 14 с игры.

Никто из «76-х» – они играли в усеченном составе из-за отсутствия Ковингтона и Батюма – не преодолел отметку в 10 очков.

И вот именно Макси создал разницу между командами, вернее, между Эмбиидом и «Миннесотой». Ведомые им резервисты выиграли свои отрезки. Он набросал 15 очков (6 из 10 с игры) в четвертой четверти. И он же феноменально руководил двойками, доводя мяч Эмбииду ровно туда, куда требовалось. Уже очевидно, что он дополняет центрового гораздо лучше, чем Харден – и благодаря скорости, и благодаря умению играть без мяча, и благодаря трехочковому.

В отличие от Эмбиида, явно комфортное бытование Макси против колючей защиты «Миннесоты» – это то, что удивило. Против него часто защищался Джейден Макдэниелс, один из претендентов на звание лучшего защитника сезона, но повлиять на разыгрывающего он смог лишь тем, что спровоцировал у него нехарактерное число потерь (сразу 5).

И это, пожалуй, единственное, что должно было порадовать «Филадельфию». Беспомощность окружения, опасный перекос в сверхзагрузку лидеров, сомнительная игра за счет штрафных – то, что на дистанции всего сезона не предвещает ничего хорошего. Легкость, которая отличала Макси в столкновении с самой колючей и габаритной защитой «Миннесоты», оставляет «76-м» оптимистичный лучик света. Как и то, что Дэрил Мори совершенно точно не расслабляется.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu