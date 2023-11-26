Виктор Вембаньяма – инопланетянин. Вот 23 игровых фото, доказывающих это

Виктор Вембаньяма пока не лучший молодой баскетболист в текущем сезоне. Это звание официально закреплено за Четом Холмгреном из «Оклахома-Сити», именно он взял приз Новичку месяца в Западной конференции в ноябре. И он же занимает первую строчку в «Гонке за Новичка года» от официального сайта НБА.

Но Вембаньяму гораздо чаще вспоминают в новостях и соцсетях, он вообще является одним из самых обсуждаемых игроков НБА, хотя его «Сан-Антонио» плетется в самом низу турнирной таблицы и обновляет клубные антирекорды по числу поражений подряд.

Причины: повышенное внимание к первому номеру драфта, уникальный сплав баскетбольных навыков, но главное – уникальные габариты. Даже для баскетболиста.

Рост – от 2,22 по самым скромным замерам до 2,24 по официальным данным сайта НБА и до 2,27 в кроссовках.

Рядом с гигантским французом разыгрывающие Тайриз Халибертон (на фото выше) и Крис Пол (на фото ниже) выглядят одинаково крохотными, хотя на самом деле разница в росте между восходящей звездой «Индианы» и легендарным защитником составляет 13 см. Но что такое 13 см в масштабах Вемби?

Вембальф и хоббиты из Сан-Франшира:

Вембаньяма не просто на голову выше некоторых соперников, иногда он выше на две.

Кевин Лав с ужасом смотрит, как выглядят «растягивающие большие» новой эпохи. Он со своими 203 см – кроха.

Новичок пока чаще играет на позиции форварда, привыкая к скоростям и атлетичности американской игры. Соответственно, против него всегда оказываются не самые высокие игроки соперника.

И совершенно неясно, как играть против Вембаньямы, так сильно уступая в габаритах...

Стоп, это же Кевин Дюрэнт, 211 см.

Его точно не уменьшили на этом кадре фотошопом?

Вембаньяма еще не набрал оптимальную мышечную массу, чтобы продавливать соперников под кольцом (Дюрэнт, который приходил в НБА еще более тощим в 2007-м, сейчас заметно фактурнее Вемби).

Зато в защите это уже самая опасная мухобойка НБА.

Своей косой саженью Вембаньяма уже заблокировал немало бросков, включая трехочковые. В среднем он чехлит по 2,8 броска за матч (столько же у лидера НБА Брука Лопеса), это почти по блоку каждые десять минут на паркете.

При этом пока «Сперс» не задвигают Вембаньяму под кольцо, выпуская его в паре с другим центровым Заком Коллинзом. Когда более опытный и мощный Виктор станет чаще закрывать форточку под корзиной, а не бегать по всей площадке, мешая броскам форвардов и защитников с дистанции, число блокшотов только вырастет.

А пока никто не может чувствовать себя в безопасности. Даже в углу площадки.

Размах рук француза – 240 см. Перебросить такое слишком сложно. Даже если Вемби не касается выпущенного мяча, он перекрывает столько траекторий, что соперникам приходится изобретать новые варианты бросков. Не очень надежные.

Размер ладони Вемби не замеряли, но очевидно, он очень большой. Француз может просто выхватить мяч в воздухе. Также на этом фото: Карл-Энтони Таунс, 213 см.

По оценкам, от стоп Виктора до кончиков пальцев вытянутых вверх рук – почти 10 футов (304,8 см), а 10 футов – это высота, на которой расположена баскетбольная корзина. Получается, Вембаньяме почти не нужно отрывать ноги от паркета, чтобы поставить сверху, так, приподняться на цыпочках.

Иногда он все же прыгает и делает данки, которым очень сложно помешать.

И не только данки. Точка релиза этого «флоутера» – на уровне корзины или даже выше.

Соперники не знают, что делать, одноклубники раскрывают рты от удивления.

Виктор собирает по 10,6 подбора за игру, это восьмое место в НБА, хотя некоторые эксперты прогнозировали, что из-за недостатка мышечной массы он поначалу будет ниже среднего в работе на щите. Но эти длиннющие руки выхватывают такие отскоки, которые недоступны даже лучшим подбирающим в баскетболе.

Еще один баскетбольный плюс от такого роста и резвых ног – стартовые спорные Вембаньяма практически никому не отдает. Не получилось в этой дуэли даже у земляка и ментора Руди Гобера (216 см, размах рук 235):

Даже неудачи Вемби – а с такой игрой, как у «Сан-Антонио» сейчас, их немало – выглядят на фото внушительно. Фред Ванвлит из «Хьюстона» (№5) смотрит, как новичок не может выловить неудобную передачу, и думает: интересно, как бы я играл, если б у меня были такие длинные руки?

Даже если «прыжок на горшок» – опрометчивый, по крайней мере, удается согнать снайпера с трехочковой дуги. Ну как бросать через такое?

Нет, серьезно: куда тут направить мяч?

Возможно, обновленный логотип Jordan будут вычерчивать с силуэта Вембаньямы. Сравните воздушный шпагат на эмблеме на его форме – и реальную растяжку поклонника йоги Виктора:

Будущее НБА не за горами. Или за горами, но выглядывает даже из-за них.

Фото: East News/AP Photo/Rick Scuteri, AP Photo/AJ Mast, Loren Elliott / AFP, AP Photo/Seth Wenig, AP Photo/Eric Gay, AP Photo/Jeff Chiu, AP Photo/Mark J. Terrill, Christian Petersen/Getty Images/AFP, CHANDAN KHANNA / AFP, Ronald Cortes/Getty Images/AFP, AP Photo/Jed Jacobsohn; Gettyimages.ru/Ronald Cortes, Christian Petersen, Stephen Maturen