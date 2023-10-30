😱Стеф Карри изображает «Крик» Мунка на паркете. Это не Хэллоуин, а издевательство над Диллоном Бруксом

Стеф Карри первым из спортсменов приходит на ум, когда думаешь о тех, кто может удивить сам себя. И он по-прежнему это регулярно делает, хотя казалось бы.

Игра с «Хьюстоном» вроде бы не предвещала ничего особенного. Главным героем в составе «Голден Стэйт» стал Крис Пол. Он впервые в карьере не вышел в стартовой пятерке (после 1365 матчей подряд), но зато сделал немыслимое – в кои-то веки резервисты «Уорриорс» оказались в плюсе, а у самого разыгрывающего по итогу было «+22». Сам Пол попадал традиционно плохо (3 из 8, 2 штрафных), но зато обстоятельно руководил процессом и уничтожал все попытки команды свергнуться в хаос.

И тем не менее, поведя «+16», «Голден Стэйт» постепенно растерял преимущество и вошел в неприятный клинч на гостевой площадке. За 5 минут до финальной сирены «Уорриорс» никак не могли сбросить с хвоста упирающуюся команду Име Удоки. И показалось, что избавились они только от Джордана Пула, но не от вечных проблем на чужом поле.

Стеф Карри отгрузил 41 очко «Сакраменто» в субботу и на этот раз на работу не спешил – к середине четвертой четверти у него было 2 из 9 с игры, 1 из 8 из-за дуги. Пятерки с ним на площадке были в минусе.

Но, как известно, без Карри нет «Голден Стэйт». Поэтому в оставшиеся минуты «Уорриорс» построили все атаки через него.

Началось все с выноса из-за лицевой под названием Rub, «трение», сигнал для которой обычно подает Стив Керр, когда трет рукой грудь.

Карри изобразил заслон для Уиггинса, сам нырнул под заслон от Луни и открылся на дуге, где получил передачу от Дрэймонда Грина. Тэйт, играющий против Карри, не разобрался с Джейленом Грином, кто за кем должен бежать, и стартанул с большим опозданием. А Шенгюн и Брукс слишком долго соображали, кто из них должен выйти на лучшего снайпера в истории и стоит ли вообще тратить на это энергию.

Дальше уже пошли в ход стандартные пик-н-роллы с Дрэймондом Грином и Кевоном Луни.

Алперен Шенгюн слишком тяжеловат для того, чтобы угнаться за шалопутным дриблингом Карри. Что вскрылось тут же.

А все попытки Джейшона Тейта как-то компенсировать отсутствие мобильности у «большого» также оказались тщетными. Карри попросил помощи у Грина, релоцировался на другое место, получил пас – и туда же.

И напоследок досталось Диллону Бруксу. Главный злодейский злодей НБА вновь почувствовал себя главным клоунским клоуном – Карри убрал его кроссовером, а потом проследил, как игрок из второй символической пятерки прошлого сезона красиво пролетает мимо и при этом понимает, что будет дальше.

4 трехочковых из 4 подряд, 4 из 7 с игры за последние 5 минут.

«Хьюстон» в привычном нокдауне.

Карри – мгновенно самый результативный игрок «Годен Стэйт» с 24 очками, 7 подборами и 6 передачами.

Он приучил к таким вспышкам еще 10 лет назад, еще против настоящего «Хьюстона», но привыкнуть так и не получается. И, видимо, не получится уже никогда.

Как и к тому, что любой такой спурт обязательно зафиксируется в памяти благодаря специально созданному контексту. На этот раз Карри не нашел ничего лучше, как прямо на паркете изобразить копию легендарной картины Эдварда Мунка. Действительно внутри у его соперников вот уже десятилетие как регулярно случается такое, экзистенциальный баскетбольный ужас. Па-ма-ги-те!

Фото: East News/Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP; en.wikipedia.org