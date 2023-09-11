Дома у Кармело Энтони: портрет в стиле «Игры престолов», огромный Мухаммед Али и тысячи кроссовок

Кармело Энтони по-настоящему стал легендой в 2004 году благодаря передаче «По домам» на MTV. Тогда юный форвард поделился главной своей гордостью – заметной картиной, на которой он изображен вместе с черным Иисусом. Сопутствующий комментарий особенно впечатлительные из нас запомнили на всю жизнь: «Мы стоим в луже крови, потому что мы кровные братья».

Спустя 20 лет официально объявивший о завершении карьеры этим летом баскетболист повторил тот памятный опыт. Он устроил экскурсию по своему новому жилищу, особняку в викторианском стиле, расположенному в пригороде Нью-Йорка, теперь уже для журнала Architectural Digest.

Над внутренним убранством жилища Энтони занималась известная нью-йоркская дизайнерка Кассандра Бономм. Мело поставил перед ней нетривиальную задачу: «Моя идея заключалась в том, чтобы создать внутри собственную картинную галерею».

Например, вот так выглядит столовая Энтони. Особенно выделяются: обеденный стол, который раньше находился в бруклинском офисе игрока, а также картины современного нью-йоркского художника Зио Циглера и современного южноафриканского художника Нельсона Макамо.

Важная часть кухни – не только изобилие, но и все то же искусство: на одной из стен размещается колоссальный скетч Хербу Брэнтли, посвященный группировке N.W.A.

Бар окрашен в любимый цвет Мело – красный.

Так выглядит главная спальня с кроватью, на которой помещается двухметровая рама Кармело.

Перед тем как попасть в нее, нужно преодолеть комнату с бесконечными парами кроссовок.

Энтони объясняет, что центральной точкой внутреннего убранства является гигантское изображение Мухаммеда Али, кумира и примера для подражания.

Автор картины – современный художник из Южной Калифорнии Cryptik.

Дальше Мухаммед Али становится сквозной темой – он появляется и в ванной комнате на обоях, копирующих портреты боксера работы Энди Уорхолла.

О самой любопытной части убранства мы узнаем из описания самого журнала. Справа от портрета Мухаммеда Али госпожа Бономм нашла место для того, чтобы пристроить чучела трех гигантских марлинов, которых когда-то выловил Кармело Энтони, еще будучи игроком «Наггетс».

Для этого ей пришлось их покрасить в красный, черный и белый цвета.

«Где бы он ни жил, никогда не находилось места для этих марлинов: они довольно большие и не то чтобы очень красивые, – рассказала Бономм. – Я его спросила: «А не хочешь ли ты их выкинуть?» Он говорит: «Нет, тебе нужно найти для них место в доме». Так что я взяла и покрасила их. Он вошел и говорит: «Да, здорово».

Энтони рассказал, что собирает предметы искусства уже больше 15 лет.

Особенно он уважает американскую художницу Swoon, которая известна как первая женщина, прославившаяся уличным искусством. Она рисовала граффити по всему миру – от Нью-Йорка до Дели, от Каира до Токио.

Здесь же портрет самого Энтони в виде короля из «Игры престолов» работы Кьянде Уайли, известного художника из Бруклина.

Портрет 2014 года, так что Энтони здесь в форме.

Самой важной комнатой Энтони называет «комнату самоосознанности».

«Кассандра знает, что я люблю читать, медитировать, дышать, – говорит он.- Я ей сам сказал, что это будет моя комната осознанности. Здесь я собираюсь с мыслями».

Для этого здесь размещается мини-водопад.

Но гостей он зовет не в нее и не к себе в кабинет (где висит картина работы Натаниэля Мэри Куинна), а в «Музыкальную комнату», которую называет главной в доме.

«Здесь я часто сижу. Включаю музыку. Расслабляюсь. Могу смотреть на улицу и слушать музыку, могу просто читать… Здесь особенная энергетика», – рассказывает он.

Здесь множество мелочей, которые – как объясняет Бономм – ассоциируются с Мело. Картина работы все той же Swoon, розовое пианино, металлическая люстра, большой камин, книги по истории афроамериканской культуры, кресла, сделанные на заказ, фигуры, привезенные игроков из Африки...

И любимые кроссовки – первая пара Jordan, которую сделали специально для Энтони, когда он выступал за «Никс».

С кроссовками и со скейтбордом тоже дополнительно поработал Кьянде Уайли.

На другой стене работы Нельсона Макамо.

А в углу любимые пластинки Мело. В их числе – легендарная речь Малкольма-Икс «The ballot or the bullet».

Получившийся антураж Кассандра Бономм называет «современным винтажем».

Фото: https://twitter.com/Carmelo Anthony/Architectural Digest