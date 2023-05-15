12 комментариев

«Процесс» зашел в тупик.

То, что сделал «Бостон» с «Филадельфией» в седьмом матче серии, нельзя даже назвать выносом. «76-е» потерпели едва ли не самое унизительное поражение этого плей-офф – увидели совершенную бесполезность обоих своих лидеров и перестали бороться задолго до сирены.

Что решило седьмой матч

Прежде чем уничтожать Эмбиида, Хардена и Дока Риверса за эталонное чокерство, следует отметить, что «Бостон» в очередной раз показал себя грандиозной защитной командой. Они не просто сдержали суперзвезд «Филадельфии», но и совершенно выбили их из игрового ритма.

1. Хорфорд шикарно адаптировался к пик-н-роллам Эмбиида и в итоге их затормозил. Он садился назад и не давал оппоненту разогнаться к кольцу, и когда тот получал мяч, то обычно оказался не только перед Элом, но и стеной из нескольких игроков. Именно поэтому ему оставалось ломиться прямо в Хорфорда (бесполезно) или бросать поверх его головы (в этот раз не залетало). Стоило Эмбииду зазеваться с мячом, на него моментально налетал кто-то из маленьких, а если он видел какой-то просвет в стене и пытался в него продраться, то ему везде мерещилась тень Роба Уильямса.

2. Хардена активно запускали в правую сторону и тоже встречали вдвоем. Так что в самом идеальном для него случае ему приходилось атаковать на большой скорости из трехсекундной в окружении нескольких соперников. Стэпбек у него отказал – как это почти всегда случается с ним в матчах на выбывание, так что он превратился в пасующего. Проблема в том, что странно требовать от вспомогательных игроков спасать команду на чужой арене в седьмой игре.

3. А еще «Бостон» обязательно бросал на опеку лидеров несколько человек и оставлял свободным кого-то из ролевиков на периметре. В первой половине это работало против «Селтикс» – они получили 3 из 5 из углов. Но на дистанции математика взяла свое: когда «двойки» Эмбиида и Хардена развалились, им пришлось отбрасывать на партнеров, и те подвели.

В седьмом матче Эмбиид и Харден оскандалились легендарно: первый выбросил 5 из 18, 4 потери на 1 передачу, второй – 3 из 11, 5 потерь на 7 передач .

Третья четверть наилучшим образом проиллюстрировала обозначенные тезисы и снесла «Филадельфию» – 33:10. «Бостон» следовал заветам Маззуллы и швырял из-за дуги, и к седьмому матчу все сложилось: 45% из-за дуги как дополнение к такой защите подразумевает безальтернативный вынос тела.

Хуже всего, что лидеры «Филадельфии» бросили играть: когда «Селтикс» за несколько минут создали неотыгрываемый отрыв, Эмбиид и Харден дошли до того, что принялись отдавать мяч сопернику.

Док?

Док Риверс был красного цвета. Если вы хотели увидеть раскрасневшегося от ярости/стыда/беспомощности/недоумения чернокожего, то седьмой матч стоило посмотреть только ради этого.

Джейсон Тейтум побил рекорд Карри

«Селтикс» к седьмому матчу заметили и еще одну штуку: Эмбиид играл травмированным и двигался еще медлительнее, чем обычно – не успевал страховать и терялся на периметре.

Это знание окрылило Джейсона Тейтума.

В проигранном четвертом матче – когда Маркус Смарт отметился трехочковым после сирены – форвард спокойно успевал положить мяч еще до того, как Эмбиид выбежал на подстраховку. Однако тогда испугался и отдал передачу на периметр.

Теперь – нет.

Сначала Тейтум обходил своих опекунов и четко понимал, что у него есть достаточно пространства, чтобы ему никто не помешал. Эмбиид бродил где-то на фоне, выдвигался не резко, не успевал выпрыгнуть и уже не пугал.

В третьей четверти Тейтум и вовсе начал искать Эмбиида – тот разменивался, после чего либо пропускал рывок под щит с дуги, либо просто получал между ушей трехочковый.

На этот раз Тейтум не завалил первую половину, как это он привычно делает, так что к концу встречи добрался с рекордом седьмых матчей – 51 очко, на одно больше, чем две недели назад набрал Стеф Карри.

У него 17 из 28 с игры, 6 из 10 трехочковых, 11 из 14 с линии .

И пусть всего этого и не было бы без хромающего Эмбиида (наверное), но Тейтуму нужно отдать должное: молодой человек приучил к тому, что для него чем хуже, чем лучше – в прошлом году он раскрылся в серии с «Милуоки» (46 очков в шестом матче), в этом дождался шестого и седьмого матча против «Филадельфии». Если учесть, что прошлогодний финал с «Голден Стэйт» все же случился на фоне травмы кисти, с которой Тейтум играл еще в серии с «Хит», то к этой тенденции загонять себя в безвыходное положение, а потом вытворять что-нибудь эдакое стоит присмотреться.

Нестандартный подход, но работает.

Восток после Леброна

Когда-то говорили, что Сэм Хинки делает очень умную штуку. Бороться с Леброном Джеймсом нет никакого резона, потому лучше дождаться, когда тот закончит, а тем временем с помощью «процесса» подготовиться к годам доминирования в постлеброновскую эру. (Да, в доисторические времена люди думали, что Леброн когда-нибудь закончит).

Причем параллельно шли сразу два «процесса».

«Процесс» «Филадельфии» всем известен: Хинки много сезонов подряд добивался, чтобы его команда была худшей в лиге и собирала активы. Много-много активов.

«Процесс» «Бостона» не напоминал «процесс»: «Селтикс» пользовались активами «Бруклина», а сам тем временем прокачивали молодежь в безнадежных битвах с тем же Леброном.

Представлялось, что на дистанции тактика «76-х» себя оправдает: они собрали игроков под более высокими выборами, получали тех, кто котировался гораздо выше (Фульца, а не Тейтума, Симмонса, а не Брауна, Эмбиида, а не Смарта), имели больше пиков, больше возможностей. Черт, они даже перекупили Эла Хорфорда. Их борьба должна была определить будущее Востока после Леброна, но благодаря находчивости/наглости Хинки «Филадельфия» была на шаг впереди.

В 2018 году Эмбиид произнес легендарную фразу: «Нет никакого противостояния. Нам просто надирают задницу».

И… ничего не изменилось.

Можно сказать, «Филадельфия» даже выиграла эту серию. В том смысле, что изначально от нее никто не ждал целых трех побед, не ждал сразу двух матчей жизни от Хардена, двух выигрышей в «Гардене», абсолютной потерянности соперника, не знающего, что делать, когда мяч не летит, не ждал, что Пи Джей Такер будет раздавать духоподъемные пинки, а Эмбиид и на одной ноге сможет выступать в роли тарана…

Потому что никакого противостояния и правда нет. «Бостон» – в числе четырех лучших команд лиги 5 раз за последние 7 лет .

«Филадельфия 76»?

Огребла ровно 76 очков от Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна в 7-м матче.

Что дальше для «Филадельфии»

«Филадельфия» не сумела подтвердить предсезонные амбиции. Но, на самом деле, эти амбиции не могли не измениться по ходу (по крайней мере, если вы не мечтатель): в ходе регулярного сезона стало понятно, что Харден и Эмбиид если и не мешают друг другу, то точно не могут считаться лучшим тандемом НБА, Харден показывал свой прежний уровень по праздничным дням, Эмбиид опять получил в плей-офф повреждение, после которого восстанавливаются три недели, но вернулся через одну, остальные не то чтобы олицетворяли стабильность…

Поражение в серии с «Бостоном» – нормально.

Но вот такое поражение с растерянностью в концовке шестого матча, с инвективой против тренера от Эмбиида после, с рассуждениями тренера о судействе перед седьмой игрой и с такой катастрофой в решающий момент неминуемо подразумевает последствия для многих.

У Дока Риверса два года по действующему контракту. Судя по послематчевой пресс-конференции, он готов к увольнению, хотя на этот раз был вообще ни при чем – Тейтум клал трехочковые через Эмбиида, пока ролевые игроки «Филадельфии» мазали из углов, а его лидеры разучились играть в баскетбол. Сэм Кэсселл не оплошал и напомнил Риверсу взять тайм-аут, когда команда совсем поплыла. Однако 16-33 в матчах, в которых можно закрыть серию – это 16-33, беспрецедентно для человека, которого все еще нанимают на работу в НБА.

Джеймс Харден наверняка станет свободным агентом и будет претендовать на четырехлетний контракт. Скорее всего, слухи о большой заинтересованности в «Хьюстоне» запускают его агенты, но его будущее – главный вопрос для межсезонья «Филадельфии». Кажется, он уже не годится и в качестве второй звезды, и Дэрилу Мори нужно искать кого-то другого. Как минимум, потому, что функции Хардена готов подхватить Тайриз Макси.

Контракт Тобайаса Харриса наконец истекает в следующем сезоне.

Сложно представить, чтобы после такого «Филадельфия» не перестроилась радикальным образом.

Что ж, хотя бы Бен Симмонс испытал самую позитивную эмоцию в этом году – и опубликовал фотографию своего оргазма.

Что порадовало, так это то, что «Филадельфия» осталась собой. То есть местом, где никто не хочет ни за что отвечать.

Док Риверс всегда валит все на игроков – и ловко обвинил во всем Симмонса два года назад.

Джеймс Харден всегда намекает, что виноват кто-то еще – и после прошлого плей-офф говорил, что нужно играть с умом, а не вот так.

Джоэл Эмбиид обозначил проблемы этого года. И это не 8 из 29 с игры от лидеров, как вы могли подумать: «Мы с Джеймсом не можем победить вдвоем. В баскетбол играют пять на пять. Нам нужно сделать так, чтобы все становились лучше» .

Аминь.

Идеальная речь для MVP сезона.