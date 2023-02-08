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Как Леброн обгонял Карима, Джордана и Чемберлена. Гифка с очковой погоней

Леброн Джеймс Леброн Джеймс
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Баскетбол Баскетбол

38 390 – это новый рекорд НБА по набранным очкам за карьеру, и принадлежит он Леброну Джеймсу. Сегодня он опередил на три очка предыдущего обладателя рекорда Карима Абдул-Джаббара, а за 20 лет в НБА опередил еще более 3000 игроков.

Вот как Леброн подбирался к топ-10, врывался в десятку, опережал там Джордана, Уилта, Кобе – и, наконец, Карима.

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Жмите кнопку «↻ Заново», чтобы запустить гонку со старта карьеры Леброна:

Леброн не сразу претендовал на рекорд, но уже 20 тысяч очков набрал быстрее, чем многие легенды-бомбардиры: Кобе, Шак, Дюрэнт.

А благодаря долголетию Джеймс опередил тех, кто шел в скоростном темпе – Уилта (всего 14 лет в НБА) и Джордана (дважды завершал карьеру). Карим тоже шел по лучшему графику, в какой-то момент Леброн даже отставал от Карла Мэлоуна. Но только Джеймс и в 20-й сезон не сдает позиции, когда другие на пенсии или готовятся к ней: его результативность все никак не падает.

(горизонтальная ось графика – количество лет с момента дебюта в лиге)

Следующая цель: 40 000.

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5 комментариев

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Vagant
Мне больше эта понравилась
https://twitter.com/hashtag/NBABarRaces?src=hashtag_click
0
-1
-1
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Роман Князефф
Ответ Underforest
Очковой бывает кобра. А гонка бывает за очками)
Ситуация Ещё бывает такой как кобра, а гонка да, за очками ))
+1
0
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Yury Sin
Удивительно, 38 лет, а хоть бы хны: валит и валит, валит и валит.
+1
0
+1
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Kolch
Очковая погоня - это когда переживаешь сильно за результат?
Из мобильного приложения гифка не открывается
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Underforest
Очковой бывает кобра. А гонка бывает за очками)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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