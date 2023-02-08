Как Леброн обгонял Карима, Джордана и Чемберлена. Гифка с очковой погоней

38 390 – это новый рекорд НБА по набранным очкам за карьеру, и принадлежит он Леброну Джеймсу. Сегодня он опередил на три очка предыдущего обладателя рекорда Карима Абдул-Джаббара, а за 20 лет в НБА опередил еще более 3000 игроков.

Вот как Леброн подбирался к топ-10, врывался в десятку, опережал там Джордана, Уилта, Кобе – и, наконец, Карима.

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Леброн не сразу претендовал на рекорд, но уже 20 тысяч очков набрал быстрее, чем многие легенды-бомбардиры: Кобе, Шак, Дюрэнт.

А благодаря долголетию Джеймс опередил тех, кто шел в скоростном темпе – Уилта (всего 14 лет в НБА) и Джордана (дважды завершал карьеру). Карим тоже шел по лучшему графику, в какой-то момент Леброн даже отставал от Карла Мэлоуна. Но только Джеймс и в 20-й сезон не сдает позиции, когда другие на пенсии или готовятся к ней: его результативность все никак не падает.

(горизонтальная ось графика – количество лет с момента дебюта в лиге)