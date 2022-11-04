Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

Никакого обмана.

Плохие новости для всей НБА: упитанному словенцу надоели саркастические реплики о лишнем весе и отсутствии атлетизма. Несмотря на внутреннюю мощь и моральный вес, Дончич время от времени все же отмечается бросками сверху, но в данном случае сошлись слишком много самых разных элементов.

1. Дончич играючи сперва поднял в воздух второгодку Трендона Уотфорда.

2. Затем как будто силой джедая вытолкнул новичка Шэйдона Шарпа на дугу.

3. С другого ракурса видно, почему именно это произошло. Лука показал, что отдает туда пас – при этом рукой, в которой у него не было мяча, при этом повелись сразу двое: Шарп смотрел на это сбоку, а Уотфорд потерялся вторично, хотя и находился уже за спиной.

4. Второгодка Кеон Джонсон оказался слишком глубоко под щитом и за отведенные доли секунды осознал только одно: лучше поскорее убраться к чертовой матери.

5. Так что вровень с Дончичем выпрыгнул только центровой Дрю Юбэнкс, разгонявшийся параллельно с ним с периметра.

6. Юбэнкс получил за свои старания заслуженную награду – хлопок по попе от маэстро.

7. С Фрэнком Никилиной было сильно нехорошо.

8. Но Лука и сам ошалел от того, что натворил. Так что, если вам стыдно за то, что сомневались в левитационных способностях словенца, расслабьтесь: он точно удивился не меньше вашего.

9. После игры, правда, он упорно все отрицал: «Да я привык уже к такому. Я же знаю, что прыгаю выше всех в команде… Но к конкурсу данков пока не готов. Мне необходим отдых».

10. Получилось смешно! ✌️🍺

«Мэвс» разгромили «Портленд» – 130:110, а их лидер набрал 33 очка при 61% с игры (11 из 18, 5 из 9 трехочковых) и добавил 9 передач и 6 подборов.

Дончич в этом эпизоде буквально издевался над детьми, но здесь вам не фигурное катание: раз уж выкатили свои тапки на паркет, то придется отдуваться по-взрослому.

Ставьте на репит.

Фото: REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports