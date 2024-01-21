Трек для «Ф-1» в Техасе замело снегом! Как?!

В Америке произошло редкое событие: этой зимой трассу для Гран-при США замело снегом. Никого не удивишь заснеженными пейзажами бельгийской «Спа-Франкоршам» или немецкого «Нюрбургринга», но как насчет столицы Техаса Остина, где средняя температура трех зимних месяцев составляет +12°C?

Но снег здесь необычный – он образовался в результате интересного природного явления. Центральная часть США находится как бы в туннеле между горными цепями Кордильер и Аппалач, а Техас – как раз на выходе из туннеля, потому зимой на юг страны регулярно приходят холодные воздушные массы из Канады – их просто ничего не сдерживает. Оттуда внезапные снегопады в самых южных и практически тропических штатах – помните, как в 2021 году те же места вымерзали и страдали от обрывов газопроводов и обледенения солнечных электростанций ?

Так и сейчас: когда огромные потоки холодных воздушных масс, движущиеся на юг США из Канады, пролетали над поверхностью водохранилища на Декер-Крик чуть севернее трассы, их нижние слои нагревались теплыми водами озера. Так образовались облака, которые и принесли снег на территорию «Трассы Америк».

В предыдущий раз трассу заносило снегом как раз в январе 2021-го. И даже очень серьезно!

«Окей, у кого-нибудь есть снегоочиститель? ❄», – задавались вопросом в соцсетях.

До этого снег на «Трассе Америк» видели только в конце 2017-го. Работники трека не упустили возможность исполнить свою мечту: «Мы годами фантазировали о том, чтобы скатиться с горки в первом повороте. Вероятно, мы переоценили эту затею».

Но покатушки с горок не главное, когда вокруг такая красота ведь так?

Постоянные заморозки, перепады влажности и температур вместе со слабыми почвами – одна из причин неустранимых огромных бесконечных кочек на трассе. Как ни перекладывай асфальт – через год-два они вновь появляются и раздражают пилотов. Теперь вы знаете, почему:Техас – все-таки удивительное место!

Трассу Гран-при США разносят из-за огромных кочек – они вызывают жуткие боли и аварии

Кто владеет трассами «Формулы-1»?

Круг по самой кочковатой трассе «Ф-1» глазами гонщика: бесконечная тряска и невозможные вибрации

Фото: Twitter/COTA