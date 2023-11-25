Сколько призовых заработает каждая команда «Ф-1» за год?

На кону каждого рывка в позиции – $10 млн.

Конец сезона «Формулы-1» – логичный момент для подведения итогов: кто удивил, кто огорчил, кто совершил прорыв, а чьи акции резко пошли вниз.

А один из главных результатов года – не просто позиция в Кубке конструкторов, но и количество заработанных призовых. Все-таки «Формула-1» не просто так считается вершиной мирового автоспорта – она же венчает и гоночный бизнес.

Особенно после внедрения правил потолка трат на болиды: теперь на гоночную команду нельзя тратить больше определенной предельной суммы (в 2023-м – $143 млн со всеми индексациями и исключениями). Благодаря ему, новой системе распределения призовых и буму «Ф-1» в США и на других мировых рынках команды внезапно обнаружили у себя в руках мощные денежные потоки – половина коллективов уже вышла в прибыль, и еще несколько планируют подняться в серьезный плюс в ближайшие годы.

Но сколько же команды зарабатывают только на призовых – на чистом спорте?

Точные данные за 2023-й появятся с годовым отчетом только к весне следующего года, но уже сейчас можно прикинуть грядущие поступления на примере предыдущего сезона.

В 2022-м «Ф-1» заработала $2,57 млрд. По Договору согласия на призовые идет 45% – или $1,157 млрд. Правда, еще есть оговорки:

• выплата «Феррари» за историчность – точная сумма неизвестна, но инсайдеры предполагают около 5% фонда до разделения. Но это не совсем «призовые».

• бонусы за один титул и за многократные титулы, а также за финиши в топ-3 общего зачета в последние 10 лет.

Суммарно на все премиальные по командам распределится около 150 млн, так что на примере 1 млрд призовых будет удобно рассмотреть, как же разделяют остаток между командами – от чемпиона к аутсайдерам.

В 2023-м сумма точно не будет меньше: судя по первым трем квартальным отчетам, серия идет на рост выручки примерно на 10%, а в последнем квартале ожидается еще и финансовый результат от сразу двух гонок на рынке США – включая хайповый и распиаренный Гран-при Вегаса, с которого «Ф-1» получит всю выручку от билетов, мерча, партнерства и спонсорства. Так что сравнение с 2022-м еще может оказаться достаточно скромным, а команды получат минимум на 10-15% больше.

После Гран-при Вегаса Кубок конструкторов принял такой вид:

Развязка в Абу-Даби вышла напряженной, но принципиально ничего не изменила!

То есть напряженная битва между «Мерседесом» и «Феррари» заключалась не только в престиже, но и в дополнительном десятке миллионов долларов. Хотя обоим гигантам вряд ли позарез нужна эта сумма – но лишняя победа над прославленным конкурентом точно привлечет дополнительное внимание спонсоров и немного добавит размера рекламным контрактам.

А вот сражение между «Маклареном» и «Астон Мартин» за дополнительные 9 миллионов уже имело и важное прикладное значение: ведь обе команды по итогам 2022-го остались в убытках. «Макларену» не хватило как раз 11 миллионов – такой операционный дефицит команда задекларировала из-за «однократной траты на пилота» (явный намек на разрыв контракта с Даниэлем Риккардо). «Астон Мартин» же продолжал активные инвестиции в базу и персонал.

«Уильямс» же после четырех финишей последним в пяти розыгрышах Кубка конструкторов наконец схватился за нечто серьезное – и $87 млн покрывает почти все содержание нынешней гоночной команды. Буст в призовых серьезный – неудивительно, почему шеф команды Джеймс Воулз постоянно повторяет, что недостатка в деньгах не ожидается.

«Хаасу» же явно придется еще сложнее – им повезло найти титульного спонсора MoneyGram, который дотягивает их примерно до потолка расходов. Теперь американцы потеряют часть выручки, но не вернутся в режим чистого выживания.

Тревожнее всех выглядит судьба «Заубера» – после расставания с брендингом «Альфа Ромео» и падения в Кубке конструкторов швейцарская команда получит только около 70 млн призовых. «Ауди» же вошла в капитал команды, но пока вкладывается только в разработку моторов – саму команду она планирует обновить только в 2026-м. До того сезона «Зауберу» предстоит справляться собственным брендом и бюджетом – по обещаниям команды, новый титульный партнер уже найден.

«Альфа Таури» же благодаря взлету финальной трети сезона после волны обновлений по гайдлайнам «Ред Булл» заработает дополнительно около 20 миллионов долларов и здорово поправит финансовое положение перед ребрендингом и релокацией вместе с реноме в глазах прижимистых владельцев головного завода.

Но главное – призовые чемпиону: они уже превысили 140 миллионов! Следовательно, победитель «Формулы-1» теоретически отбивает траты на болид и команду одними выступлениями в гонках, а все маркетинговые, спонсорские и партнерские выступления уже идут на зарплату пилотам, прочему персоналу и положительный финансовый поток. Неспроста прибыль того же «Мерседеса» насчитывает 100 миллионов – с каждым годом участие в Гран-при приобретает все больший успех. Наверное, впервые в истории «Ф-1» догнала по этому показателю другие топовые турниры вроде американских лиг или европейских футбольных дивизионов.

Фото: Gettyimages/Dan Mullan / Staff, Dean Mouhtaropoulos / Staff