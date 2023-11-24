«Ред Булл» и «Мерседес» яростно ссорятся из-за контактов Хэмилтона с чемпионами «Ф-1». Откуда такие эмоции?

Особенно бомбит шеф Льюиса.

Кто бы мог подумать, что в финале сезона «Формулы-1» самой громкой, яростной и эмоциональной темой внезапно станут контакты Льюиса Хэмилтона и «Ред Булл» о потенциальном переходе?

Однако за пару дней до финального Гран-при Абу-Даби британский таблоид Daily Mail опубликовал эксклюзивное интервью шефа действующих чемпионов Кристиана Хорнера, в котором тот рассказал о всплывшему интересу к трансферу. И затем «Ф-1» накрыло – теперь уже точно и не понять, кто с кем и о чем разговаривал и кто чем интересовался.

«За эти годы мы несколько раз вели обсуждения по поводу перехода Льюиса. [Представители Хэмилтона] обращались к нам неоднократно. В последний раз в нынешнем году – был запрос, есть ли какой-либо интерес к переходу.

Он также встречался с [президентом компании «Феррари»] Джоном Элканном. Думаю, там были серьезные переговоры. Где-то в районе Гран-при Монако. Безусловно, переговоры происходили – возможно, с [руководителем команды Фредериком] Вассером, но с Элканном точно.

Однако я не вижу, как Макс и Льюис сработаются вместе. Была бы неправильная динамика. Мы на 100 процентов довольны нынешним положением».

Следом выступил сам обладатель свежего двухлетнего контракта с «Мерседесом» на $126 миллионов – и, конечно, все опроверг:

«Даже не знаю, откуда взялась эта история. То есть, от Кристиана, но я не понимаю, о чем он говорит, – уверил Хэмилтон. – Насколько мне известно, никто из моей команды с ним не общался. Я не говорил с ним, можно сказать, годами.

Тем не менее, он ко мне обратился в этом году, попросил встретиться, но на этом все. Я просто поздравил его с потрясающим сезоном и сказал: «Надеюсь, получится с вами сразиться в ближайшем будущем», вот и все.

Думаю, он просто мутит воду. Никаких конфиденциальных обсуждений с «Ред Булл» не было. Вы знаете Кристиана. Он любит такие вещи».

Затем от «представителя «Ред Булл» последовало уточнение – переговоры с Хорнером начал отец Льюиса Энтони. Ровно то же написал инсайдер Daily Mail Джонатан Макэвой – «если это не Энтони, я съем эту газету». Именно Джонатан, к слову, инсайдил и о встречах Хэмилтона с президентом «Феррари», и о финансовых разногласиях, и о новой зарплате семикратного – все потом подтверждали другие источники. Причем первоначально публикации о трудностях в переговорах «Мерседеса» со своим лидером списывали именно на сливы со стороны Хэмилтона – ради давления на команду в попытке выбить условия получше.

«Я спросил у всех в своей команде, и никто не обращался, но [«Ред Булл»] пытался связаться с нами, – все-таки признался Хэмилтон на «втором круге» откровений. – Я включил свой старый телефон со старым номером, который нашел дома, и, конечно, там были сотни сообщений. И я понял, что одно из них от Кристиана – он предложил встретиться и поговорить в конце сезона.

Сначала я просто написал с нового телефона. Сообщение было давнее, и я ответил месяцы спустя, просто написал: «Поздравляю с потрясающим сезоном и надеюсь, что скоро получится сразиться», а он отреагировал, повторив то же самое.

Я сообщил Тото [Вольффу]. Особенно когда все это появилось, потому что я очень уважаю Тото, у нас прекрасные отношения. И я хотел, чтобы об этом знала моя команда – такие истории не бывают позитивными.

Многие люди упоминают мое имя, потому что знают, что так можно поднять шум. Если тебе немного одиноко и не хватает внимания, это идеальное решение – просто упомянуть мое имя».

Босс «Мерседеса» разозлился, хотя шеф «Ред Булл» не видит ничего особенного

«Я знаю Энтони Хэмилтона 15-16 лет, он хороший парень, и он со мной связался по поводу [места] Серхио [Переса], – уточнил вслед за откровениями Льюиса Хорнер. – Такое общение неизбежно по ходу сезона. Не знаю, какое отношение Энтони имеет к команде менеджеров Льюиса – может, он спрашивал место для себя?

Может, Льюису теперь просто неловко перед своей командой?

Хэмилтон – самый успешный пилот в истории, но не выигрывал почти два года, и такие запросы понятны даже ребенку, это вполне логично и нормально. Как уже сказал, у меня всегда были отличные отношения с Энтони, он очень приятный парень. Но мест нет.

Просто удивительно, как все раздули эту историю. Это все Daily Mail, они хорошо поработали с материалом. Теперь начнется...»

И началось – особенно подгорело у шефа «Мерседеса» Тото Вольффа! Он высказался последним, и эмоциональнее всех:

«Не знаю, что движет этим парнем. Мы не понимаем, что у него на уме, когда он выдает такое.

Вот что случилось: Кристиан захотел получить контактные данные [Хэмилтона] через агентство, с которым мы работаем, чтобы поговорить. Так развивались события – Кристиан запрашивал, доступен ли [Хэмилтон].

Льюис обменялся сообщениями с Кристианом – о чем тут же мне рассказал – но не о месте [в «Ред Булл»], просто… «бла». Я это видел. Так что не знаю, что заставляет [Хорнера] говорить такие вещи. Ты выиграл сезон. Радуйся, сохраняй скромность. Получай удовольствие.

Насколько я знаю, Энтони не вовлечен в дела с 2010 года. Интересно, почему такая история появилась на последнем этапе сезона. Думаю, Хорнер хочет привлечь внимание прессы, упоминая Льюиса. Если ему нужно это, пусть делает.

Я верю в создание себе врагов – в смысле поиска людей, которые бы тебя мотивировали, раздражали, вызывали желание их побить. Я всех подстегиваю в компании заводить таких в других командах. «Проведи немного времени в LinkedIn и узнай». У меня два окна на ноуте постоянно открыты с этой темой, но ни одно из них не связано с «Ф-1».

Кто же в итоге врет: «Мерседес» или «Ред Булл»?

Представляете: возможно, никто – и все стороны говорят правду!

Что мы точно знаем о контрактной ситуации Хэмилтона и «Мерседеса»? Льюис до осени не мог договориться – и Тото Вольфф сам признавал большие разногласия, включая финансовые. Босс и гонщик даже перестали все лично обсуждать и оставили дела представителям – тогда же появилась и история о встречах с президентом «Феррари», которому Хэмилтон «вежливо отказал».

У «Ред Булл» параллельно уже начинались проблемы с Пересом и еще не было идеи Риккардо и готового Лоусона.

То есть потенциально обе стороны могли быть заинтересованы как минимум в контакте – чтобы Льюис обрел дополнительный рычаг давления на Тото Вольффа, а Хорнер получил представление из первых рук о самопозиционировании самого титулованного пилота на рынке. Для «Ред Булл» такая информация важна даже без темы давления на Переса – у Ферстаппена длительный и богатый контракт, но кто знает, что он потребует, если продолжит так всеуничтожающе побеждать?

И вполне могла сложиться ситуация, когда отец Льюиса Энтони обратился с вопросами к Хорнеру. Хэмилтон-старший действительно давно не ведет дела сына, все это знают, и потому тему «переговоров с «Ред Булл» было бы крайне легко обнулить (что и произошло!), однако разговор мог произойти даже без санкции Льюиса. Просто на уровне «он в отчаянии, у вас все не очень – свяжись, вдруг что-то выгорит. Классно же будет».

Акула уровня Хорнера вряд ли поверила бы в реалистичность возможности переманить семикратного чемпиона из «Мерседеса», но не попробовать связаться было бы просто глупо – хотя бы для понимания, что там в Бракли вообще происходит. Только не говорите, что вы на месте Кристиана не заинтересовались бы – раз вы читаете этот текст, то вопросы бы точно возникли:)

Ведь именно на весну пришелся пик негодований уровнем нового «Мерседеса»: Хэмилтон жаловался на посадку и кучу проблем с управляемостью, Льюис пропускал напарника по радио после требований из боксов, а в техническом штабе как раз сменили директора – убрали Майка Элиотта (автора неудобных машин) и вернули Джеймса Эллисона.

Потому и желание Хорнера попробовать разузнать, что происходит в«Мерседесе», никуда не делось. Льюис так и не отозвался – и на помощь пришла Daily Mail: надо же все-таки посмотреть, как дела у главного конкурента, раз остальная работа закончена!

А почему у «Мерседеса» такая истерика?

На самом деле Хорнер прав: нет ничего необычного в зондировании почвы на тему попадания в лучший кокпит, когда ты вроде как хочешь новый титул и давно ничего не выигрывал. Однако слухи о переговорах с «Феррари» подобной реакции не вызвали – в чем же дело?

Похоже, именно во вскрытии реального уровня отчаяния «Мерседеса» на старте сезона – после провала обновленной и, казалось бы, исправленной машины с нулевыми понтонами.

Недаром Вольфф постоянно повторяет по радио и в интервью, как машина плоха – последний выпуск «воющего подкаста» пришелся на Гран-при Бразилии. Тото постоянно извиняется перед Хэмилтоном, а после продления контракта ради его продвижения хотя бы на пару позиций вверх «Мерседес» безжалостно разваливал гонки Джорджа Расселла.

А ведь Вольфф всегда старался сохранить видимость единства и семьи в «Мерседесе»: семейные отношения с пилотами, постоянный нарратив в стиле «побеждаем и проигрываем вместе», культура без виновных...

Переход Хэмилтона в «Феррари» всегда казался бессмысленным, и в такие обсуждения в команде точно никто бы не поверил. Зондирование почвы в «Ред Булл» – совсем другое дело: оно вскрывает отчаяние команды и ее лидера – отношения с которым Вольфф сравнивал с браком. Для него это действительно эмоциональная вещь, личное поражение, задетое эго – вне зависимости от того, как все разворачивалось в реальности и была ли опасность потери чемпиона.

И фрустрация Вольффа вскрыла, насколько же гнетущая атмосфера сейчас царит в «Мерседесе» – если даже такая мелочь может вызвать бурю. Похоже, хороших новостей у Тото для Льюиса (пока) нет. Хорнер узнал что хотел.

Фото: Gettyimages/Minas Panagiotakis / Freier Fotograf, Mark Thompson / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI, Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press