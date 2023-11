Дом «Ф-1» в Вегасе за $500 млн: свадебный алтарь (первый клиент – чемпион мира), темень у гаражей, казино повсюду

«Формула-1» ввязалась в большую авантюру: организацию большого гоночного шоу в самом ярком и тусовочном городе планеты Лас-Вегасе.

Причем на успех дела поставили все – и реализовали максимально пафосно: гонкой прямо на улицах по всем главным и легенадрным бульварам, включая Лас-Вегас-Стрип. Ради этого пришлось выкупить землю в центре города за 240 миллионов долларов под строительство гаражей и всей необходимой инфраструктуры. Здание планировали использовать и не только для Гран-при – перенести сюда штаб-квартиру серии в США, потому на капитальных вложениях и масштабах не экономили.

В строительство влили 515 миллионов долларов и год напряженной работы, чтобы превратить этот пустырь в неоновый оазис. Как минимум дважды проект выходил за рамки бюджента и потребовал дополнительные 50 млн.

Что же получилось? Давайте заглянем внутрь!

Паддок в дневном свете выглядит максимально стандартно и даже несколько скучно.

«В паддоке нет никакой атмосферы, что совсем не в стиле Вегаса. Я ожидал, что это место будет качаться и прыгать», – поделился мыслями фотограф «Ф-1» Ким Ильман.

Перенести атмосферу Лас-Вегаса с улиц в паддок, судя по всему, должны были несколько арт-объектов. Первый прямо на входе – приветственная вывеска, копирующая одну из главных достопримечательностей города.

Знаете, как менялись имена гонщиков на ней? Нет, не парой кликов на компьютере. Приветственное табло оказалась световым боксом, картинки на котором нужно было переставлять вручную.

И это паддок самой технологически продвинутой гоночной серии в мире! Зато атмосферно и лампово, верно?

Из других украшений – карточный домик с изображениями действующих гонщиков.

И въезд на пит-лейн, стилизованный под игровой автомат.

Но самым главным атрибутом Лас-Вегаса в паддоке «Ф-1» стала вот эта стеклянная постройка.

Она вместила в себя одновременно казино.

И часовню с алтарем и надписью «новобрачные» на «бампере» картонного болида «Ф-1».

Смотрите, кто сыграл здесь свадьбу мечты! Сам чемпион «Ф-1» 1997-го Жак Вильнев. Канадский гонщик заключил брак со своей подругой Джулией. Экс-инженер Вильнева в «Уильямсе» Джок Клиа, ныне работающий в «Феррари», исполнил роль шафера, а перед традиционной свадебной композицией Here Comes The Bride прозвучала музыкальная тема «Ф-1».

Еще нескольких чемпионов серии можно встретить на муралах, в переходе от паддока к пит-лейну.

Главное здание паддока огромное. В длину как три поля для американского футбола однако, в дневное время с земли не выделяется ничем особенным.

Последние восемь боксов занимает VIP-зона.

С видом на выезд с пит-лейна.

Всего боксов 43 – то есть под рестораны и богатых гостей отведены почти пятая часть всей зоны команды!

Классический паддок-клаб тоже есть: с гоночными симуляторами, консьержами и системой «Все включено».

С заходом солнца паддок начинает выглядеть немного интереснее благодаря подсветке. Главное здание ночью становится похоже на круизный лайнер.

И раскрывает свою главную фишку – гигантский экран в виде логотипа «Ф-1» на крыше площадью 2600 квадратных метров.

Теперь понятно, почему здание такое дорогое!

Но в целом паддок все равно смотрится уныло и совсем не передает дух Лас-Вегаса. Только вспомните, как выглядит ночной Катар, например: даже там есть больше шансов ощутить себя в центре мировой столицы казино.

К тому же, не смотря на все неоновые вывески и цветные огни, в Вегасе слишком темно: «Нам нужно больше освещения в паддоке. Посмотрите на это. Здесь настолько темно, что гонщиков практически невозможно сфотографировать», – пожаловался Ильман.

Возможно, поэтому из паддока так мало портретных снимков и кадров знаменитостей: все заеды как раз проходили после заката, когда фотографировать становилось слишком сложно.

Есть вайб роскоши и азарта Вегаса в паддоке за полмиллиарда долларов?

Фото: youtube.com/Kym Illman; twitter.com/adamcooperF1; twitter.com/F1LasVegas; twitter.com/SMitchellF1; twitter.com/ianparkesf1; twitter.com/joesaward; twitter.com/wearetherace; twitter.com/ChrisMedlandF1