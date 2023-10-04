Миллиардера не пустили в «Ф-1» – и у него бугурт: цены на команды слишком высокие, конкуренты – странные и слабее его планов

«Формула-1» на пороге по-настоящему исторического события: чемпионат все же готовится принять 11-й коллектив даже через сопротивление девяти уже соревнующихся.

Из 6 заявок отбор ФИА прошла только одна – от гоночного семейства Андретти, у которого уже есть свои команды в «Индикаре», «Формуле Е», серии Extreme E и американской серии гонок на выносливость IMSA. Ради попадания на вершину автоспорта Марио и Майкл Андретти заключили мега-партнерство с «Кадиллаком» и уже заложили новую базу.

Но с решением Автомобильной Федерации согласны не все!

Один из претендентов на роль владельца нового коллектива «Формулы-1» Дэвид Дикер ворвался в медиа-поле с разгневанным интервью. Ведь формально ФИА открывала тендер на две команды и могла взять еще кого-то – однако в итоге отказали всем, кроме атаковавшего чемпионат еще с 2021-го «Андретти».

Основатель Rodin Cars и владелец известного по младшим сериям коллектива «Карлин» был готов вложить в новый проект полмиллиарда долларов, начал строительство базы в Новой Зеландии и заявил, что их заявка была сильнее предложения «Андретти»:

«Если честно, я всегда знал, что буду отвергнут, а «Андретти» окажутся единственным, кто сможет переступить через эту черту. [решение ФИА] доказало мою правоту.

Но проблема в том, что когда появляется какая-то возможность, то вы обязаны ухватиться за нее, не смотря ни на что, потому что таков мир. Так он работает. Поэтому мы должны были это сделать, не смотря на то, что знали, что не пересечем эту черту. Я до сих пор верю, что наше предложение лучше, чем предложение Андретти, но это не важно. Это очень разочаровывает. Буду честен».

Еще Дикер упрекает серию в двуличии : «Hеальная проблема в том, что парни из «Ф-1», Стефано Доменикали и другие, много болтают о разнообразии: «Оу, нам нужна еще одна команда только при условии, что она привнесет что-то в «Ф-1». И я не вижу, что нового может добавить «Андретти», потому что это будет еще одна команда с базой в Англии (после подтверждения заявки выяснилось, что американцы действительно откроют небольшой завод в Британии – судя по всему, для работы с аэротрубой. Основную работу все равно по-прежнему планируют проводить в США – Sports.ru), как и все другие кроме «Феррари, «Заубера» и «Торо» («Торо Россо» – старое название «Альфа Таури»). Так в чем реальное новшество?

У «Дженерал Моторз» есть ужасная привычка выходить из дел, когда им вздумается, так не кажется ли вам, что это не лучшая основа для запуска проекта. Да и они не делают ничего, что отличало бы их от других команд. В чем разница между тем, что делают они и тем, что делает «Хаас», например? Я ее не вижу.

Они хотят называться чемпионатом мира, но у них нет ни одной команды в южном полушарии. На самом деле, все что у них есть это то, что практически все команды расположены в Великобритании и еще парочка в Западной Европе. Это и есть чемпионат мира?»

Раздраженный пресс-релиз: команда добавила бы локацию, девушку-пилота и собственные разработки

Дикера так задел отказ, что Rodin Cars выпустили целый пресс-релиз с деталями заявки, пояснениями нового потенциального вклада в «Ф-1» и чем они лучше «Андретти»:

1. Географическое разнообразие

Rodin Cars предлагает производить автомобили на нашей ультрасовременной фабрике в Новой Зеландии, что делает нас единственным производителем в южном полушарии.

2. Гарантия найма девушки на роль пилота

Мы обязуемся отдать одно место в команде девушке. Мы проводили тесты для Лиама Лоусона, Джейми Чедуик и Луиса Шарпа на нашем объекте в Новой Зеландии на машине из «Ф-3» и нашей собственной Rodin FZed, которая несколько быстрее болидов «Ф-2». Джейми показала себя исключительно хорошо, и если бы она была доступна, мы бы без колебаний предоставили ей место.

3. Автопроизводитель

Хоть мы не выпустили огромного количества машин, у нас есть обширная производственная база в Новой Зеландии, она включает завод по производству двигателей, который способен целиком отлить силовую установку. В дополнение, у Rodin Cars есть возможность работы с композитами и собственный тестовый трек.

Мы горды сообщить, что у нас есть полностью функционирующий прототип FZero – спроектированный для борьбы за хорошие времена на трассах «Формулы-1». Эта машина была придумана и создана в Новой Зеландии. Коробка передач выполнена Ricardo по концепту Rodin, а 4-литровый двигатель V10 разработан Neil Brown Engines так же по идеям Rodin.

Сборка, изготовление и испытания автомобиля полностью проводились на нашем предприятии в Новой Зеландии.

4. Коллаборация с «Феррари»

У нас была возможность обсудить коллаборацию «Феррари» и Rodin для работы над нашим болидом для «Ф-1».

5. Юниорская команда

Через приобретение «Карлин» мы основали комплексную программу в открытых колесах для наших юниоров, включающую в себя «Формулу-4», британскую «Ф-3», «Формулу-3» и «Формулу-2». Хотя «Андретти» имеет долгую историю успешного участия в гонках в США, наша программа предлагает прямой путь к гонкам в «Формуле-1», благодаря участию в чемпионатах Великобритании и Европы.

6. Финансирование основателем

В отличие от других претендентов, у Rodin Cars есть возможность, чтобы полностью спонсировать программу в «Ф-1» из состояния нашего основателя.

Аргументы из пресс-релиза похожи на шарлатанство

В реальности каждый из пунктов можно оспорить.

Главный момент заявки о «привнесении нового в «Ф-1» – локация, однако она подана максимально топорно.

Расположить базу в Новой Зеландии и возить оттуда болиды, гаражи и моторхоумы = оказаться в логистическом аду. В Новой Зеландии в несколько раз дороже недвижимость и цены на все по сравнению с Европой и даже Великобританией и нет налоговых поблажек. А топовые инженеры с опытом в «Формуле-1» или около нее с трудом соглашаются на релокацию даже внутри Европы – на трудности с привлечением новых людей жаловались и босс итальянской «Альфа Таури» Франц Тост, и даже шеф «Феррари» Фредерик Вассер. Фактическое решение пока только одно на данный: хотя бы небольшой опорный пункт в Британии. Иначе людей придется сманивать огромными контрактами и переплачивать вдвое за все поставки и компоненты – в эру потолка расходов на болид это значит оказаться с «эффективными» 70 млн бюджета против 140 млн у конкурентов. В «Ф-1» уже был опыт таких команд – примеры «Маруси», «Катерхэма» и «ХРТ» как раз и отвращают соперников от расширения!

Прототип FZero, которым так гордятся в Rodin Cars, существует только на рендерах и в виде единственного тестового концепт-кара. Есть якобы фото с производства и отдельные изображения некоторых деталей, но ни одной картинки реальной машины нет. Даже тестового образца. При том, что обещанная дата выхода на рынок – лето 2023-го.

А супер-болид FZed, готовый устанавливать новые рекорды, на самом деле – дорожный вариант «Лотуса» T125 образца 2010-го. Это не полноценная техника из «Ф-1», а просто машина в форме болида.

В свое время англичане создали его, чтобы каждый (точнее, каждый миллионер) мог ощутить себя пилотом «Ф-1», но проект провалился. Из запланированных 25-ти экземпляров удалось произвести 10. Об этом без стеснения напоминают Дикер и его команда: «В 2011-м «Лотус» представил Т125. Это был одноместный экземпляр, близкий к «Ф-1», чей ценник в миллион долларов позволял вам обзавестись не просто машиной, а шагнуть в частную гоночную лигу с командой механиков и гоночными тренерами.

Этот проект стал впечатляющим провалом, было построено и поставлено всего несколько автомобилей, прежде чем все пошло наперекосяк. Но теперь Т125 вернулся благодаря новозеландской компании Rodin Cars».

Rodin достались 10 собранных экземпляров через выкуп на распродаже имущества при банкротстве. В реальности новозеландцы ничего к нему не выпускали и дорабатывали – просто оформили его в своих цветах и продают на нам поездки на своем треке под соусом «опыта «Ф-1». До 2023-го дожили только 6 рабочих экземпляров.

Загадочная договоренность с «Феррари» ничем не подтверждена. Да и машину вместе со Скудерией уже разрабатывает американский «Хаас» – что нового тогда Rodin собирался привносить в «Ф-1» с такой схемой?

Финансирование из состояния основателя тоже под вопросом. Кроме Rodin Cars и «Карлин», Дикер владеет еще и IT-компанией с выручкой в $3 млрд в год (капитализация – в районе 2,5 млрд), а его состояние оценивается в $1 млрд. Однако, не смотря на решимость вложить $500 млн в новый проект, $200 миллионов вступительного взноса за участие Дикер платить не хотел и надеялся, что в случае одобрения их заявки сумму удастся снизить при переговорах с «Ф-1».

Вот только в реальности существующие коллективы наоборот настаивают на увеличении размера взноса до $600 миллионов – минимум. Даже более готовый к расширению «Макларен» говорит о 700 миллионах.

Но после отклонения его заявки Дикер пошел вообще в полный бугурт насчет требований по взносу:

«Он не рациональный, просто не несет смысла! Я не хочу гнать дерьмо на команды, но они, очевидно, эксперты в гонках – в финансовых вопросах у меня уже нет такой уверенности.

Ценность действующей команды не имеет никакой связи со всей идеей снижения доходов, и идея о снижении стоимости других команд через добавление новой – просто городская легенда.

То есть этого просто не случится. По какой причине? Единственная потенциальная сфера снижения – поступления из призового фонда. Он сейчас $900 миллионов, в среднем 90 миллионов на команду. Для еще одной команды нужно еще 90. Это не 200 миллионов и не 600 миллионов, это просто не рационально».

Рассматривался еще один вариант попадания в «Формулу-1» – покупка существующей команды. По словам Дикера, в гоночной компании «Ред Булл» были готовы продать «Альфа Таури» за $800-900 млн, но и здесь остро встал финансовый вопрос: «Ну, у меня были некоторые обсуждения, переговоры о покупке «Альфа Таури», но цена за команду, озвученная той стороной, как я это понимаю, делало сделку коммерчески нежизнеспособной.

Все-таки на подобные вещи нужно смотреть с точки зрения коммерческой выгоды. Я бы купил команду, если бы считал, что существует путь сделать этот проект в итоге жизнеспособным. Но идея платить $800-900 млн за «Альфа Таури» вряд ли было бы коммерчески выгодным решением. Но знаете, нужно просто изучать наличие разных возможностей.

Я совершил ошибку в тот момент, когда на продажу была выставлена команда «Уильямс». Потому что тогда я мог бы легко ее купить. Я видел все цифры, сидел на презентациях, сделал им предложение. Еще у меня было несколько ребят, которые время от времени говорили и о других командах. В основном о «Заубере» и «Хаасе», которые в течение нескольких лет то появлялись на рынке, то снова исчезали, и которые можно было бы купить за значительно меньшую сумму, и в этом было бы гораздо больше смысла. Но, как я уже сказал, тогда я сам все испортил», – признался владелец «Карлин».

Но самое показательное – обещание посадить за руль девушку. Это просто чистое шарлатанство – ведь вступление в «Ф-1» новой команды запланировано не раньше 2025-го, или даже 2026-го. А в Гран-при не пускают без суперлицензии – специального разрешения, для которого нужно накопить 40 зачетных баллов в молодежных сериях. Вне зависимости от любых способностей любой девушки прямо сейчас женщин с суперлицензией просто нет – включая саму Чедуик. И гарантировать место кому-то без суперлицензии через несколько лет – чистое шарлатанство: ведь неизвестно, получит ли такой пилот в итоге допуск или нет. Для парней система работает ровно так же: «Уильямс» до последней гонки «Ф-2» ждал в прошлом году Логана Сарджента без точного знания, получит ли американец суперлицензию. Обосновывать превосходство своей заявки туманными перспективами означает просто манипулировать повесткой, создавая себе цитируемость, узнаваемость и заголовки.

План по маркетинговому присутствию, очевидно, сработал: истерия в СМИ у Дикера вышла даже мощнее, чем год назад разводила «Андретти». Но у американцев хотя бы оставалось реноме одной из сильнейших команд родных гонок, готовая база и поддержка «Дженерал Моторз». Что же получилось бы у Rodin даже при полной реализации его плана? Фактически новый «Катерхэм», сходу противостоящий всей остальной «Формуле-1».

Мог ли вообще тогда поход Дикера за местом в Гран-при закончиться по-другому?

Фото: rodin-cars.com