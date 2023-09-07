Пару лет назад Льюис и не думал о суперветеранстве.

Семикратному чемпиону «Формулы-1» Льюису Хэмилтону сейчас 38 лет – и в следующем январе ему исполнится уже 39. Однако перед Гран-при Италии он подтвердил продление контракта с «Мерседесом» еще на 2 сезона – собрался гоняться минимум до 41 года! А то и дальше – ведь №44 уже рассматривает возможности новой сделки с немецкой командой:

«Цель на эти два года – бороться и побеждать в чемпионате. Я на 100 процентов верю, что мы на это способны.

Что касается долгосрочной перспективы, я думаю о следующем контракте: как он будет выглядеть, насколько будет длительным. Я планирую остаться тут на какое-то время.

Ситуация может поменяться. Может, в следующем году я скажу: «К черту все». Кто знает. Никогда не знаешь, как сложится жизнь, однако прямо сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы каждый день оставаться позитивным.

Надо сохранять форму и здоровье, попытаться нащупать баланс, получать удовольствие и от жизни, и от работы, баланс с семейной жизнью и всем таким. Думаю, сейчас баланс достаточно хороший. Это позволяет мне по-настоящему любить свое дело».

А помните, как еще пару лет назад Льюис реагировал на вопрос о «еще сотне гонок» (то есть +5 сезонов и до 42 лет) вот таким лицом?

«Это большое число!» – говорил семикратный чемпион.

Теперь же его мнение немного поменялось:

«Безусловно, я не думал, что останусь [в «Ф-1»] в таком возрасте, буду ощущать себя в такой физической и психологической форме и по-прежнему любить свое дело. Я чувствую невероятную благодарность за это.

Думаю, многие остаются на одной работе на протяжении долгого периода времени и утрачивают любовь к ней, однако продолжают ей заниматься – может, потому что это единственное, что они умеют.

Но я действительно все еще люблю свое дело. Я по-прежнему люблю забираться в болид. Я по-прежнему люблю гоняться со своими коллегами, работать вместе с Боно (гоночным инженером Питером Боннингтоном – Sports.ru) и всеми ребятами в команде, преследовать общую цель, общую мечту. Я люблю это чувство».

И главная мотивация Льюиса понятна: он постоянно говорит о «незаконченном деле» с «Мерседесом» касательно восьмого титула «Формулы-1».

Однако примером и вдохновителем для Льюиса стал и Том Брэди – семикратный чемпион Супербоула в американском футболе и один из самых звездных квотербэков всех времен. Том играл до 45 лет и закончил после 22-летней профессиональной карьеры, побив кучу рекордов и сыграв в плэй-офф даже в последний год. Один из трофеев лучшему игроку Брэйди выиграл в 40+, как и два супербоула.

«Я смотрел на людей вроде Тома Брэди – он такой великолепный атлет, он показал, что можно сегодня совершить. Он настоящий пример. Думаю, все атлеты могут взглянуть на его достижения.

Мне очень, очень повезло получить шанс поговорить с ним и в том числе понять, что он делал, что он последовательно выполнял для сохранения формы – частично он рассказывал об этом медиа.

И да, конечно, классно видеть, как Фернандо Алонсо все еще гоняется. Он был здесь, в «Ф-1», задолго до меня, уходил на два года, вернулся и все еще отлично выступает.

Это показывает, что талант никогда тебя не покидает. Пока ты сохраняешь страсть и отдачу, можешь продолжать. И я полностью верю, что с этой командой мы можем выиграть больше титулов и гонок, здесь исток моей энергии».

А что же такого делал с телом Том Брэди? Вообще он написал о своем методе целую книгу – так и назвал ее «Метод TB12». «Многие люди приучили свой организм к фастфуду вроде картофеля фри, чипсов и куриных наггетсов. В блюда быстрого приготовления добавляются искусственные добавки, потому что в природе таких продуктов не существует. Кому-то моя диета может показаться слишком строгой, но в ней нет ничего противоестественного. Мой рацион питания основан на восточной и западной философии, которая существует уже тысячи лет».

Рацион Тома состоит из щелочных и кислотных продуктов. 80 % – фрукты (виноград, черника, яблоки, груши, бананы), овощи – огурцы, капуста и шпинат, и цельнозерновые продукты – коричневый рис, киноа, пшено. Остальные 20 % – постное мясо (органический стейк, курица, утка, рыба). Утро Тома начинается с двух стаканов воды, обогащенной электролитами (натрий, калий, магний и кальций.

А вообще у нас есть подробный текст о том, что Том ест, что не ест, пробовал ли хоть раз в жизни кофе, как тренируется и почему так медленно стареет👇🏻

Хэмилтон в этом смысле вполне следует за кумиром: он действительно сохраняет классную физическую форму в 38 лет. Наверное, лучшую в карьере!

Льюис с 2017-го на веганской диете и называет переход на нее лучшим решением в жизни. Похоже, он ищет новую грань для идей Брэди.

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Льюис Хэмилтон никогда не заявлял о желании уйти из «Формулы-1» именно после завоевания восьмого рекордного титула, однако постоянные напоминания о «незаконченном деле с «Мерседесом».

И, кажется, на самом деле №44 все-таки подошел весьма близко к решению о прекращении карьеры именно в 2021-м – только в реальности из-за скандального поражения от Ферстаппена. И если бы Льюис все-таки поддался первым эмоциям, то точно не выражал бы сейчас намерение гоняться до 40+.

«Он погрузился во тьму», – описывала состояние Хэмилтона Мелоди Хобсон после того Гран-при Абу-Даби в интервью Vanity Fair.

Мелоди – давняя подруга Льюиса, она присутствовала на Гран-при Абу-Даби в прошлом году. Они впервые встретились, когда ее будущий муж и фанат автоспорта Джордж Лукас привез ее на Гран-при Монако в 2007-м, рассказывая: «черный новичок ворвался в топ впервые за 70-летнюю историю спорта». Хэмилтон теперь называет Хобсон старшей сестрой, наставником и в общем «одной из самых вдохновляющих женщин, встреченных мной в жизни».

Хобсон не говорила Хэмилтону, что собирается приехать с мужем на Гран-при, и скрывалась от него весь уик-энд. «Он реально выглядел пораженным, – рассказала она. – Как молнией. И постоянно повторял «Что произошло?!» Четыре ил пять раз. Извинился за то, что мы проделали огромный путь, чтобы увидеть, как он проиграет. «Вот зачем мы и приехали, – ответила Хобсон. – На случай если ты проиграешь. Мы бы не появились, если бы ты выиграл».

Мелоди позвала Хэмилтона на Карибские острова – для совместного Рождества с Лукасом. Чемпион возражал, она пригрозила, что тогда сама приедет к нему, в итоге он все же появился. Все вокруг получили инструкции не упоминать произошедшее, но много дней ранним утром на рассвете они находили друг друга и провели в разговорах и разборах. «Я продолжала повторять ему вещи вроде: «Мы не принимаем решений в моменты великой муки и боли. Нужно просто пережить их, это будет трудно и некомфортно. Но ничего нельзя сделать сейчас. Вот ничего и не делай».

В итоге Льюис послушал ее совета, провел несколько месяцев оффлайн без соцсетей, но все-таки вернулся.

Кто же такая Хобсон? Неужели семикратный чемпион «Формулы-1» послушал просто жену Джорджа Лукаса?

Совсем нет: Мелоди – тоже в некотором смысле образец для подражания. Она очень успешная бизнесвумэн: нынешняя босс «Старбакса» и совладелица богатого клуба НФЛ «Денвер Бронкос» (у Хэмилтона тоже миноритарный пакет). Она входила в совет директоров одного из крупнейших банков мира JP Morgan, до 2016-го председательствовала в DreamWorks и в 2016 году провела продажу компании за $3,8 млрд (что на 50% превышало рыночную капитализацию).

Сейчас ее главная работа – инвестиционная компания Ariel Investments, где Мелоди создала фонд Project Black для вложений и помощи темнокожим и латиноамериканским предпринимателям (собрал портфель на $1,45 млрд). Всего у компании активы на 16,8 миллиарда, а личное состояние Мелоди в зависимости от разных оценок ее личных долей в активах называют от 150 миллионов долларов до миллиарда. Да, без учета средств Лукаса!

Как вам советники Хэмилтона?

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan / Staff, Jared C. Tilton / Staff, Dimitrios Kambouris / Staff, Francois Durand / Freier Fotograf; instagram.com/tombrady ; instagram.com/lewishamilton ; formula1.com