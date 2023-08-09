В «Формуле-1» есть интересный закон – обязательный отпуск на 14 дней в летние месяцы – июле или августе. Он даже вынесен в отдельный пункт регламента – 24.1 Спортивного кодекса. В это время нельзя работать над болидами, запускать аэротрубу, проводить тесты и компьютерные симуляции.

Правило появилось специально для отдыха команд и сотрудников – ведь иначе, по словам бывшего гоночного директора и нынешнего советника всех гоночных директоров «Ф-1» Херби Блэша (раньше крутил гайки в легендарных «Лотусе» и «Брэбэме»), рабочий период инженеров и механиков выглядел буквально бесконечным ежедневным циклом из 12-14-часовых рабочих смен. Для спасения персонала от выгорания и повального ухода из автоспорта гоночная дирекция и внесла правила комендантского часа (нельзя заниматься машинами в ночи гоночного уик-энда, иначе – штраф, доступны пара исключений для форс-мажоров), а также обязательное летнее закрытие баз от персонала, напрямую занятого в «Ф-1». И да, раз это в регламенте, ФИА тоже может прийти и проверить!

Разрешается работать только не связанным с разработкой машины отделам. Остальные две недели в году выглядят абсолютно пустыми.

Нельзя даже отрабатывать пит-стопы или проводить брифинги с пилотами – все отправляются на перезагрузку в кругу семьи. Важно, что при этом не нужно переживать из-за конкуренции, ведь другие команды тоже прекращают всю активность.

К летним каникулам необходимо подготовиться: выбрать конкретные дни для приостановки работы, уладить все рабочие вопросы, заложить эти дни в план по разработке машины – чтобы блок моделирования или тестирования не прервался на середине.

После окончания каникул за пару дней необходимо вернуться в рабочий режим и вместе с болидами лететь в другую страну на следующий гоночный уик-энд. Поэтому важно грамотно распланировать всю логистическую цепочку перед уходом на отдых и подготовить грузы к отправке.

Но перерыв распространяется не на всех. Для некоторых работников наступает самое занятое время в году: двухнедельный перерыв – идеальное время для обслуживания всех станков и механизмов, на которых круглый год создаются детали болидов, и проверки инфраструктуры заводов – степени износа и готовности к непредвиденным ситуациям.

Да и возможность заменить старые станки на новые есть только во время летнего перерыва, пока производство остановлено, а в пустых коридорах и цехах ничего не мешает перевозке и установке оборудования огромных размеров.

Для IT-отдела летний перерыв – вообще единственная возможность отключить системы для обновления и замены элементов. Речь как об обычных рабочих серверах, так и о целой среде высокопроизводительных суперкомпьютеров, которые управляют модулем вычислительной гидродинамики. Его используют для компьютерной симуляции при тестировании новых частей болида. Никто из конкурентов не выжмет преимущество, виртуально обкатывая новые детали во время ваших обновлений – напротив, здесь разворачивается как раз еще одна гонка качества и скорости физических апгрейдов. Если не успеешь что-то улучшить или поставить за 14 летних дней – то другой шанс может выпасть только через год (если, конечно, у вас нет другой базы, контрактора с отдачей проекта на аутсорс или планов по добровольному отключению).Но остального рабочего персонала там в самом деле нет – все на пляжах или дачах.

«Уильямс» снял красивое видео с огромной пустой базой – буквально почти никого в месте, где работает 500+ человек!

«Мерседес» тоже не побоялся пригласить к себе на базу и показать, чем на самом деле там занимаются во время летнего перерыва.

Единственная машина, над которой разрешено поработать.

И потом погонять на них.

Если станет скучно, к гонке присоединяться Ферстаппен и Риккардо.

Но соревнования лучше проводить на территории «Ред Булл», если хотите, чтобы ваши стены остались целы.

Кто-нибудь, позовите в гости «Макларен», они совсем заскучали на своей футуристичной базе.

Летний перерыв – период большой уборки, обновлений на скорость и попыток команд хоть немного восстановиться от бесконечной изматывающей гонки за совершенством. Единственные дни затишья в «Ф-1».

Фото: Williams; Mercedes