Топовая рекламная кампания.

Приносим читателям наши извинения: несколько раз мы публиковали новости о том, как «гонконгский миллиардер планирует создать команду «Формулы-1» и ведет переговоры о покупке доли». Речь шла о Келвине Ло – еще недавно именно его называли инвестором двух «азиатских»заявок на вступление («Пантера» и LKY SUNZ).

«За последние годы ко мне обращались многие игроки из мира «Ф-1» – от команд до крайне амбициозных потенциальных владельцев или инвесторов, – вещал Ло в декабре 2022-го. – Мы рассматривали вариант с существующим коллективом, и так возникла идея создать свою команду. Сейчас много возможностей. Я считаю, что начинается новая эпоха с более молодой аудиторией, новой фанбазой.

Не думаю, что [моя] команда должна быть азиатской как таковой, но, может, будет азиатское влияние, если говорить о пилотах, конструкторах, стратегах. В Азии проводится всего несколько гонок. Потенциал для роста популярности [«Ф-1»] есть не только в США. В Азии тоже все говорят об этом.

Верите вы или нет, финансы – не главная проблема. Важно собрать опытных людей, механиков, всю команду в одно целое. Прямо сейчас появились определенные возможности, и мы ведем достаточно серьезные переговоры с несколькими командами».

Также его с зимы 2020-го называли «одним из таинственных инвесторов в Dorilton Capital» – фонд, выкупивший «Уильямс» в августе 2020-го за $179,5 млн с учетом долга и вывода акций с биржи. Как выяснилось, источник в виде публикации азиатского Forbes оказался не слишком надежным: им оказалась проплаченная PR-службой Ло статья с недостоверными данными, которую тут же снесли, когда правда вскрылась.

Келвин вообще активно пытался рассказать о себе как можно громче – причем его PR-служба изначально бомбардировала редакцию Forbes запросами на разговор об активах Ло с целью попадания в список миллиардеров через создание образа «тайного крупного инвестора» (20 раз к 11 разным репортерам от семи разных человек!). Вместе с публикацией в азиатском лицензионном ответвлении головной офис в США провел встречу с Ло в феврале 2023-го, а затем подробнейшим образом изучил описанные заявления и активы.

Вышло ярко.

По рассказу Forbes, на встрече с журналом Ло конкретизировал заявления и подтвердил слухи про участие в «Ф-1» – якобы действительно вошел в список акционеров «Уильямса». Через вложение $100 млн в венчурный фонд Dorilton Capital – выкупивший команду в августе 2020-го.

«Скажу по секрету, было заключено огромное количество соглашений о неразглашении, но я определенно владею там долей. Слишком много рассказывать не могу».

Но, по расследованию Forbes, «источник в команде заявляет, что имя Ло никто даже не слышал, а человек, знакомый с ходом дел в Dorilton Capital, утверждает, что ни в фонд, ни в «Уильямс» гонконгский предприниматель никогда не входил».

Про два «азиатских» проекта и говорить даже нечего: у «Пантер» так и не появился даже сайт, соцсети или представитель (хотя дедлайн на рассмотрение заявки для вступление в «Ф-1» уже прошел), а у LKY SUNZ открылся сайт, в котором… Видео с кучей неизвестных людей, рассуждающих о примере хип-хопа для изменения «Формулы-1». Да! Напишите в комментариях, вдруг кого-то узнали?

Как же такое вообще могло прокатывать два года подряд?!

Дело в закрытости пула владельцев Dorilton Capital: фонд управляет и перестраивает «Уильямс» уже три года, сменила второго босса, вкачала в команду минимум 150 миллионов – и никто в паддоке до сих пор не знает, кто же финансирует организацию. Даже самые осведомленные инсайдеры вроде Дитера Ренкена (Racefans и RacingNews365) и Джо Сэйуорда (GP Magazine) только задавались этим вопросом и тоже предполагали возможность обнаружения Ло в пуле инвесторов – настолько там все секретно.

В Dorilton вообще прямо сейчас самая закрытая структура владения из всех инвесторов в команды «Формулы-1». Про всех остальных известно намного больше, а акционер «Уильямса» до сих пор – только вывеска.

Потому трюк Ло, на самом деле, мог бы попробовать провернуть кто угодно с соответствующим образом – и даже, возможно, с тем же эффектом. Особенно если учесть портрет других потенциальных инвесторов в новые команды «Ф-1»: вроде миллиардера из Казахстана или странного миллиардера из Новой Зеландии – оба сперва купили по молодежной команде.

И именно поэтому тема с присутствием в «Формуле-1» так катапультировала его цитируемость, что через несколько месяцев другие медиа печатали его рассуждения о криптовалютах, шампанском и недвижимости. Просто в гонки постоянно приходят (или пытаются прийти) довольно страстные и не совсем однозначные персонажи – однако никто в последнее десятилетие не осмеливался убеждать всех в наличии инвестиций в команды, когда их на самом деле нет.

Даже одиозный «Чубакка» из Rich Energy, мелькавший в документалке Drive To Survive на Netflix, поначалу заплатил пару миллионов «Хаасу» за титульный брендинг!

Ло еще много наврал про состояние: фотошопил себя к «Пагани» за 2,6 миллиона, хвалился нереальной коллекцией вин

Участие в капиталах команд «Формулы-1» – не единственное «преувеличение» состояния Ло. По рассказам Forbes, Келвина представляли как «генерального директора и владельца R.E. Lee International, «крупнейшего в мире брокера по страхованию жизни» с прибылью около $1 млрд, а также основателя компании R.E. Lee Capital, управляющей активами на сумму $8–10 млрд». Его состояние якобы насчитывало несколько миллиардов долларов, а в портфолио присутствовал пятизвездочный отель Mandarin Oriental в Тайбэе за 1,2 млрд и десяток домов по всему миру.

Также в интервью Reuters, CNBC, Daily Mirror и Daily Express он выставлял себя «крупнейшим в Азии коллекционером шампанского с погребом стоимостью $250 млн и одybv из первых владельцев частного самолета Gulfstream G650». А еще – обладателем коллекции суперкаров из дорогущих «Феррари», «Ламборгини», «Роллс-Ройс» и «Пагани».

И здесь как раз Келвин явно перебрал: если наличие акций в самой закрытой структуре «Ф-1» проверить достаточно сложно, а пробить все выписки по недвижимости – просто трудно и долго, то вот сверить его рассказы о шампанском и машинах с реальностью сильно проще.

И здесь в процессе расследования Forbes наткнулся на потрясающий фотошоп Келвина рядом с «Пагани» Huayra Tempesta! По версии стороны Ло, это снимок анонимного читателя гонконгской газеты «Минпао» – публиковался там же, а еще в Entrepreneur и Money Digest. Однако в реальности это кадр с аукциона Sotheby’s 2017-го – его сделал фотограф Робин Адамс, который в комментарии для Forbes подтвердил: его кадр использовали без разрешения и переделали.

Кстати, сама машина действительно продана за 2,4 миллиона долларов.

С «коллекцией шампанского» вообще вышел полный абсурд: такого погреба за 18 лет работы не видел даже Тим Триптри – международный директор лондонского аукциона Christie’s по вину и спиртным напиткам! «Не думаю, что вообще возможно собрать больше, чем на $100 млн. Такое кажется совсем маловероятным» – признался он в комментарии для Forbes.

Но неужели у Келвина совсем ничего нет?

На самом деле одним «Ламборгини» за 308 тысяч долларов Ло действительно владеет – купил ее в 2004-м году… На деньги, полученные от матери. В 2005-м она же профинансировала покупку и обустройство его квартиры в Сингапуре стоимостью 1,2 млн. Со счетов матери же оплачивался и роскошный гардероб Келвина, а его общее состояние (тоже, похоже, семейное) в 2014-м равнялось 3,6 миллионам долларов. Это судебная оценка, сделанная во время бракоразводного процесса с женой Эмили – и уже в нем вскрылись интересные подробности «доформульной» жизни.

«Его мать манипулировала в его пользу, чтобы устроить его в инвестиционную компанию первой величины и обеспечить ему стиль жизни, который он на свою зарплату определенно позволить не мог», – заключил тогда судья.

В итоге выяснилось: «главный актив» Ло – страховая компания R.E. Lee International – до недавнего времени принадлежала его матери, и, по оценке Forbes USA, стоит примерно $60 млн.

Заявленная недвижимость тоже Келвину не принадлежит. В реестрах обнаружились либо сторонние фамилии, либо имена Реджины Ли и Фрэнсиса Ло – родителей «инвестора». У них действительно в портфолио две квартиры в самом престижном жилом районе Гонконга, владение офисом R.E. Lee International площадью 376 кв. м в деловом центре того же Гонконга и квартире в Ванкувере. Однако суммарная стоимость всех-всех активов – если продать их по самой благоприятной цене и собрать на банковском счете – не превысит $200 миллионов.

Зачем же Келвин вообще ввязался в агрессивное навязывание образа «миллиардера» миру? В интервью CNBC про криптосферу он высказал вполне внятную мысль: Если бы я искал того, кто будет оказывать [финансовые] услуги, я бы искал успешного человека».

Похоже, позиционирования себя как владельца акций команды «Ф-1», суперколлекции вин, машин и домов, а также мегаблаготворителя как раз и служили маркетинговой идее создания образа успешного человека, чтобы вывести бизнес матери (или уже личный?) на новый уровень. Идея вполне вписывается в калифорнийскую стартап-философию fake it till you make it («притворяйся, пока не получится»), вот только «маркетологи» часто забывают: чтобы все вышло, нужно не только лишь притворяться.

Получилось ли у Ло развить бизнес за два года агрессивной PR-компании? Судя по расследованию Forbes – нет. И в «Ф-1» его тоже не взяли.

Фото: forbes.com; Gettyimages.ru/Jose Sarmento Matos/Bloomberg, Dan Mullan; AP Photo/Singapore Press via AP Images